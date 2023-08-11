Андрій Данилко показав фотозвіт поїздки до Юрмали

Композитор, співак Андрій Данилко та акторка Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Напередодні великого концерту Вєрки Сердючки в Ризі, який пройде 16 серпня, композитор Андрій Данилко згадав, як він з бендом їздив до латвійської Юрмали на музичний фестиваль Laima Rendezvous.

Відповідні фотографії з’явились у соцмережах Андрія.

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Композитор, який в жовтні святкуватиме ювілей, 50-річчя, опублікував здебільшого фотографії зі своєю найкращою подругою, акторкою Інною Білоконь. Упродовж багатьох років вона перевтілюється на сцені в маму Вєрки Сердючки.

Також Данилко показав учасника свого бенду, танцюриста Олега Дубину, і повсякденні кадри з візиту до Латвії. Окремо, Андрій подякував концертному майданчику "Дзінтарі", де пройшов музичний фестиваль співачки Лайми Вайкуле.

Олег Дубина, Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Підписники Андрія Данилка залишили під постом здебільшого позитивні коментарі та теплі побажання.

Дійсно неймовірна Юрмала. Андрію, бажаю вам та всьому великому колективу сили духу та неймовірних спогадів. Миру Україні, слава ЗСУ

Дійсно легендарний зал! 1964 року я там вперше почула голос молоденького Мусліма Магомаєва

Як добре, що ви є одне в одного і в людей. Дякую за світло та щирість, яку нам несете.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів.