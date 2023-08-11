Андрій Данилко показав фотозвіт поїздки до Юрмали
Напередодні великого концерту Вєрки Сердючки в Ризі, який пройде 16 серпня, композитор Андрій Данилко згадав, як він з бендом їздив до латвійської Юрмали на музичний фестиваль Laima Rendezvous.
Відповідні фотографії з’явились у соцмережах Андрія.
Спогади Данилка
Композитор, який в жовтні святкуватиме ювілей, 50-річчя, опублікував здебільшого фотографії зі своєю найкращою подругою, акторкою Інною Білоконь. Упродовж багатьох років вона перевтілюється на сцені в маму Вєрки Сердючки.
Також Данилко показав учасника свого бенду, танцюриста Олега Дубину, і повсякденні кадри з візиту до Латвії. Окремо, Андрій подякував концертному майданчику "Дзінтарі", де пройшов музичний фестиваль співачки Лайми Вайкуле.
Підписники Андрія Данилка залишили під постом здебільшого позитивні коментарі та теплі побажання.
- Дійсно неймовірна Юрмала. Андрію, бажаю вам та всьому великому колективу сили духу та неймовірних спогадів. Миру Україні, слава ЗСУ
- Дійсно легендарний зал! 1964 року я там вперше почула голос молоденького Мусліма Магомаєва
- Як добре, що ви є одне в одного і в людей. Дякую за світло та щирість, яку нам несете.
Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів.