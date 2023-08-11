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Андрій Данилко показав фотозвіт поїздки до Юрмали

11 серпня 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Данилко показав фотозвіт поїздки до Юрмали
Композитор, співак Андрій Данилко та акторка Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні великого концерту Вєрки Сердючки в Ризі, який пройде 16 серпня, композитор Андрій Данилко згадав, як він з бендом їздив до латвійської Юрмали на музичний фестиваль Laima Rendezvous.

Відповідні фотографії з’явились у соцмережах Андрія.

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Композитор, який в жовтні святкуватиме ювілей, 50-річчя, опублікував здебільшого фотографії зі своєю найкращою подругою, акторкою Інною Білоконь. Упродовж багатьох років вона перевтілюється на сцені в маму Вєрки Сердючки. 

Також Данилко показав учасника свого бенду, танцюриста Олега Дубину, і повсякденні кадри з візиту до Латвії. Окремо, Андрій подякував концертному майданчику "Дзінтарі", де пройшов музичний фестиваль співачки Лайми Вайкуле.

Олег Дубина, Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Підписники Андрія Данилка залишили під постом здебільшого позитивні коментарі та теплі побажання.

  • Дійсно неймовірна Юрмала. Андрію, бажаю вам та всьому великому колективу сили духу та неймовірних спогадів. Миру Україні, слава ЗСУ
  • Дійсно легендарний зал! 1964 року я там вперше почула голос молоденького Мусліма Магомаєва
  • Як добре, що ви є одне в одного і в людей. Дякую за світло та щирість, яку нам несете.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів.

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