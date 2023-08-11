Андрей Данилко показал фотоотчет поездки в Юрмалу

Композитор, певец Андрей Данилко и актриса Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Накануне большого концерта Верки Сердючки в Риге, который пройдет 16 августа, композитор Андрей Данилко вспомнил, как он с бэндом ездил в латвийскую Юрмалу на музыкальный фестиваль Laima Rendezvous.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях Андрея.

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Композитор, который в октябре будет праздновать юбилей, 50-летие, опубликовал в основном фотографии со своей лучшей подругой, актрисой Инной Билоконь. На протяжении многих лет она перевоплощается на сцене в маму Верки Сердючки.

Также Данилко показал участника своего бэнда, танцора Олега Дубину, и повседневные кадры с визита в Латвию. Отдельно Андрей поблагодарил концертную площадку "Дзинтари", где прошел музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле.

Олег Дубина, Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Подписчики Андрея Данилко оставили под постом в основном положительные комментарии и теплые пожелания.

Действительно, невероятная Юрмала. Андрей, желаю вам и всему большому коллективу силы духа и невероятных воспоминаний. Мира Украины, слава ВСУ

Действительно легендарный зал! В 1964 году я там впервые услышала голос молоденького Муслима Магомаева

Как хорошо, что вы друг у друга и у людей. Спасибо за свет и искренность, которую нам несете.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов.