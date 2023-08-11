Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андрей Данилко показал фотоотчет поездки в Юрмалу arrow

Андрей Данилко показал фотоотчет поездки в Юрмалу

11 августа 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андрей Данилко показал фотоотчет поездки в Юрмалу
Композитор, певец Андрей Данилко и актриса Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне большого концерта Верки Сердючки в Риге, который пройдет 16 августа, композитор Андрей Данилко вспомнил, как он с бэндом ездил в латвийскую Юрмалу на музыкальный фестиваль Laima Rendezvous.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях Андрея.

Читайте также:

Воспоминания Данилко

Композитор, который в октябре будет праздновать юбилей, 50-летие, опубликовал в основном фотографии со своей лучшей подругой, актрисой Инной Билоконь. На протяжении многих лет она перевоплощается на сцене в маму Верки Сердючки.

Также Данилко показал участника своего бэнда, танцора Олега Дубину, и повседневные кадры с визита в Латвию. Отдельно Андрей поблагодарил концертную площадку "Дзинтари", где прошел музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле.

Олег Дубина, Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: Instagram/v_serduchka

Подписчики Андрея Данилко оставили под постом в основном положительные комментарии и теплые пожелания.

  • Действительно, невероятная Юрмала. Андрей, желаю вам и всему большому коллективу силы духа и невероятных воспоминаний. Мира Украины, слава ВСУ
  • Действительно легендарный зал! В 1964 году я там впервые услышала голос молоденького Муслима Магомаева
  • Как хорошо, что вы друг у друга и у людей. Спасибо за свет и искренность, которую нам несете.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз