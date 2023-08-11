Андрей Данилко показал фотоотчет поездки в Юрмалу
Накануне большого концерта Верки Сердючки в Риге, который пройдет 16 августа, композитор Андрей Данилко вспомнил, как он с бэндом ездил в латвийскую Юрмалу на музыкальный фестиваль Laima Rendezvous.
Соответствующие фотографии появились в соцсетях Андрея.
Воспоминания Данилко
Композитор, который в октябре будет праздновать юбилей, 50-летие, опубликовал в основном фотографии со своей лучшей подругой, актрисой Инной Билоконь. На протяжении многих лет она перевоплощается на сцене в маму Верки Сердючки.
Также Данилко показал участника своего бэнда, танцора Олега Дубину, и повседневные кадры с визита в Латвию. Отдельно Андрей поблагодарил концертную площадку "Дзинтари", где прошел музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле.
Подписчики Андрея Данилко оставили под постом в основном положительные комментарии и теплые пожелания.
- Действительно, невероятная Юрмала. Андрей, желаю вам и всему большому коллективу силы духа и невероятных воспоминаний. Мира Украины, слава ВСУ
- Действительно легендарный зал! В 1964 году я там впервые услышала голос молоденького Муслима Магомаева
- Как хорошо, что вы друг у друга и у людей. Спасибо за свет и искренность, которую нам несете.
Ранее мы писали, что Верка Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов.