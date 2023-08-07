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Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів

7 серпня 2023 10:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сердючка матюками поставила на місце російських пропагандистів
Співачка Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У країні-агресорці ширяться чутки, ніби українська Вєрка Сердючка не даватиме благодійні концерти в США. Співачка дала жорстку відсіч російським пропагандистам.

Свою відповідь зірка виклала у Instagram.

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У планах Вєрки Сердючки у вересні поїхати в гастрольний тур з благодійними концертами містами США. Та російські ЗМІ переконують у протилежному та говорить про відміну концертів. Зірка прокоментувала ці заяви в оригінальний спосіб: Сердючка заспівала слова зі своєї пісні "Гоп-Гоп-Гоп" та вкрила матом недоброзичливців.

 

"Шановні прихильники нашого таланту. Російські пропаг***дони говорять, що ми не приїдемо до Америки в тур. Х*й вам, бл*дь, приїдемо. Танцювати будемо. Ой, не буду горювать, буду танцювать", — сказала Сердючка.

Також зірка станцювала, піднявши догори спідницю.

Нагадаємо, Андрій Данилко з мамою Сердючки замилував фотосесією у соняхах.

Раніше Вєрка Сердючка розвеселила Пугачову своїм культовим хітом.

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