"Раша гудбай": Сердючка розвеселила Пугачову своїм культовим хітом

Артистка Вєрка Сердючка. Фото:

Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous у Юрмалі. Зірка порадувала присутніх, серед яких була Алла Пугачова, своїм легендарним хітом "Євробачення".

Відео з концерту поділилася дружина музиканта Андрія Макаревича у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Пугачова оцінила культовий трек

Серед інших своїх хітів Сердючка заспівала свій культовий трек Dancing Lasha Tumbai з новими приспівом — Russia goodbye. Коли Росія вторглася на територію України, Сердючка змінила слова пісні.

Під час виступу Сердючки російська примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним не могли стримати усмішок. Поруч з ними сидів лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який теж емоційно реагував на приспів. Троє артистів активно підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Цього року Лайма Вайкуле не запросила на власний фестиваль жодного російського артиста. На сцені у Юрмалі сяяли відомі українці та європейські зірки. Серед гостей були помічені Максим Галкін та Алла Пугачова. Подружжя з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, і навіть переїхали за кордон. А Галкін отримав у Росії статус іноагента.

Напередодні серед запрошених зірок глядачі фестивалю побачили Макса Барських, Олю Полякову, Вєрку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич та Freedom Ballet. Всі артисти виконали свої хіти українською та виголосили патріотичну промову.

Раніше путініст Кучера обізвав Лайму Вайкуле алкоголічкою.

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле.