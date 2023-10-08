Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває

Андрій Макаревич з дружиною. Фото: instagram.com/makarevich_andrey_official

Російський співак Андрій Макаревич, який зараз живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками. Він розповів, що зараз перебуває за межами країни і висловився щодо нападу терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Допис опублікував на сторінці у Facebook.

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"Рахую години до нашої перемоги"

У суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав наймасованішого за останні 50 років нападу ХАМАСу, зокрема з території Сектору Газу. В країні почалась війна. В цей регіон переїхало чимало російських знаменитостей які не підтримали агресію Росії проти України. Серед них і співак Андрій Макаревич. Він живе в Ізраїлі разом з дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном.

Проте зараз і співак, і його родина знаходяться за межами Ізраїлю. У своєму дописі Макаревич розповів, що перебуває у турі Європою, проте у світлі подій настрою розповідати про концерти у нього немає.

"У світлі того, що відбувається, жодного бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати марні висловлювання, які російська жовтуха приписує мені. Тим не менш, сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо до Лондона. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години та дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі", — звернувся Макаревич до ізраїльських військових у дописі.

Його дружина з сином теж зараз в безпеці. Вони наразі перебувають в Бутані – країні у Південній Азії. Це стало зрозуміло з Instagram жінки.

Нагадаємо, Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.

Також ми писали, що Макаревич доступно пояснив, чому росіяни самі винні у своїх бідах.