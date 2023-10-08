Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває arrow

Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває

8 жовтня 2023 13:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває
Андрій Макаревич з дружиною. Фото: instagram.com/makarevich_andrey_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Російський співак Андрій Макаревич, який зараз живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками. Він розповів, що зараз перебуває за межами країни і висловився щодо нападу терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль. 

Допис опублікував на сторінці у Facebook.

Читайте також:

"Рахую години до нашої перемоги"

У суботу, 7 жовтня,  Ізраїль зазнав наймасованішого за останні 50 років нападу ХАМАСу, зокрема з території Сектору Газу. В країні почалась війна. В цей регіон переїхало чимало російських знаменитостей які не підтримали агресію Росії проти України. Серед них і співак Андрій Макаревич. Він живе в Ізраїлі разом з дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном. 

 

Проте зараз і співак, і його родина знаходяться за межами Ізраїлю. У своєму дописі Макаревич розповів, що перебуває у турі Європою, проте у світлі подій настрою розповідати про концерти у нього немає.

"У світлі того, що відбувається, жодного бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати марні висловлювання, які російська жовтуха приписує мені. Тим не менш, сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо до Лондона. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години та дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі", — звернувся Макаревич до ізраїльських військових у дописі. 

 

Його дружина з сином теж зараз в безпеці. Вони наразі перебувають в Бутані – країні у Південній Азії. Це стало зрозуміло з Instagram жінки. 

 

Нагадаємо, Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.

Також ми писали, що Макаревич доступно пояснив, чому росіяни самі винні у своїх бідах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз