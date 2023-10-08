Андрей Макаревич, живущий в Израиле, рассказал, где он сейчас находится

Андрей Макаревич с супругой. Фото: instagram.com/makarevich_andrey_official

Российский певец Андрей Макаревич, сейчас живущий в Израиле, вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что сейчас находится за пределами страны и высказался по поводу нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Сообщение опубликовал на странице Facebook.

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"Считаю часы до нашей победы"

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся самому масштабному за последние 50 лет нападению ХАМАСа, с территории Сектора Газа. В стране началась война. В этот регион переехало немало российских знаменитостей, которые не поддержали агрессию России против Украины. Среди них и певец Андрей Макаревич. Он живет в Израиле вместе с женой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном.

Однако сейчас и певец, и его семья находятся за пределами Израиля. В своей публикации Макаревич рассказал, что находится в туре по Европе, однако в свете последних событий настроения рассказывать о концертах у него нет.

"В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", — обратился Макаревич к израильским военным в публикации.

Его жена с сыном тоже сейчас в безопасности. Они находятся в Бутане – стране в Южной Азии. Это стало понятно из Instagram женщины.

Напомним, переехавший с Пугачевой в Израиль Галкин вышел на связь.

Также мы писали, что Макаревич доступно объяснил, почему россияне сами виноваты в своих бедах.