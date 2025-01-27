Андрій Макаревич зізнався, чи допомагає ЗСУ — відео

Андрій Макаревич. Фото: скриншот

Російський музикант Андрій Макаревич, який від початку повномасштабної війни підтримав Україну, зробив неочікувану заяву. Лідер гурту "Машина времени" зізнався, чи допомагає ЗСУ.

Про це він заявив у коментарі DW.

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Попри те, що артист виступив проти путінської диктатури та вторгнення на територію України, а також збирає кошти на гуманітарні потреби біженців, допомагати Збройним силам він не планує.

За словами Макаревича, таке його рішення зумовлено тим, що він переймається за життя свого сина, який залишився жити у Москві.

"Я не допомагаю Збройним силам України. Мені важко зараз буде сформулювати це. Але... Я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина, наприклад. Взагалі моторошна ситуація", — сказав Макаревич.

Виправдання російського співака Андрія Макаревича, чому він не допомагає Збройним силам України, розлютили російського блогера та журналіста Майкла Накі.



Про це він написав на своєму каналі в телеграм.



"Мене так стомила тупість за ці три роки, звичайно. Зло мене злить, а от… pic.twitter.com/U68WDay3i3 — Апостроф (@apostrophe_ua) January 27, 2025

Зазначимо, що Андрій Макаревич від 2022 року мешкає в Ізраїлі разом зі своєю четвертою дружиною та 2-річним сином. Артист 2014 року виступив проти анексії Криму та політики Кремля, а в 2022 році з початком великої війни став на бік українців. У РФ музиканта за його позицію визнали іноагентом.

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