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Андрій Макаревич спантеличив заявою про допомогу ЗСУ

27 січня 2025 10:58
Марія Покровська - Редактор
Андрій Макаревич зізнався, чи допомагає ЗСУ — відео
Андрій Макаревич. Фото: скриншот
Марія Покровська - Редактор

Російський музикант Андрій Макаревич, який від початку повномасштабної війни підтримав Україну, зробив неочікувану заяву. Лідер гурту "Машина времени" зізнався, чи допомагає ЗСУ.

Про це він заявив у коментарі DW.

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Попри те, що артист виступив проти путінської диктатури та вторгнення на територію України, а також збирає кошти на гуманітарні потреби біженців, допомагати Збройним силам він не планує.

За словами Макаревича, таке його рішення зумовлено тим, що він переймається за життя свого сина, який залишився жити у Москві.

"Я не допомагаю Збройним силам України. Мені важко зараз буде сформулювати це. Але... Я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина, наприклад. Взагалі моторошна ситуація", — сказав Макаревич.

Зазначимо, що Андрій Макаревич від 2022 року мешкає в Ізраїлі разом зі своєю четвертою дружиною та 2-річним сином. Артист 2014 року виступив проти анексії Криму та політики Кремля, а в 2022 році  з початком великої війни став на бік українців. У РФ музиканта за його позицію визнали іноагентом.

Раніше Іван Дорн прокоментував скандал навколо вечірки з росіянами. Також ми писали, що відомий російський письменник потрапив до чорного списку Мінкульту.

Андрій Макаревич ЗСУ допомога війна в Україні російські зірки

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11:59 Хотіли вбити раніше — донька Фаріон розповіла нові подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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