Олександра Пєлєвіна внесли до чорного списку Мінкульту - подробиці

Олександр Пєлєвін. Фото: Wikipedia

Російський поет Олександр Пєлєвін потрапив до списку небажаних осіб Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Автор відкрито підтримує повномасштабне російське вторгнення.

Відповідний наказ з'явився на офіційному сайті відомства.

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Поет є одним із найвідоміших представників так званого руху Z-поезії, який отримав назву від символу Z, який було нанесено на російську бронетехніку під час вторгнення в Україну.

У своїх творах одіозний автор підтримує криваву політику Кремля та просуває пропагандистські нарративи. Окрім того, Пєлєвін відкрито підтримав анексію Криму та створення так званих республік "Л/ДНР".

Зазначимо, що до "чорного списку" Мінкульту вже внесено 239 осіб. Серед яких актори, музиканти та інші діячі з РФ, які підтримали повномасштабне вторгнення та політику російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько осоромилася підтримкою російського співака-путініста. Також ми писали, що російський музикант заявив про готовність воювати проти українців.