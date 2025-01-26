Іван Дорн інтригуючи прокоментував вечірку з росіянами за кордоном

Співак Іван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan

Напередодні, українського співака Івана Дорна засудили чимало українців. Все через публічний захід у Німеччині, який відбувся 12 січня. На ньому Дорн виступив із так званими "хорошими росіянами". І тільки зараз українець прокоментував це.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Івана Дорна.

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Дорн співав із плакатами "біженець" та "насправді я українець", а наприкінці виступу сказав: "Нехай ми переможемо". Втім компанію, в якій він опинився, оцінили далеко не всі. Мовчати Дорн не став — опублікував скриншот листування зі своєю мамою. Жінка надіслала йому один з віршів видатної поетеси Ліни Костенко.

"Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчать", — так починається невеликий вірш.

Підписав публікацію Дорн лаконічно: "Люблю вас всіх, мої хороші". Також він додав два сердечка кольорів прапору України.

Публікація Івана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Деякі українці підтримали співака. Серед них, наприклад, ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (зараз виступає як VIRA). Свої лайки поставили, донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл, та ексучасниця оновленої "ВІА Гри" Анастасія Кожевнікова.

Деякі знаменитості поставили свої лайки під постом Івана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Негативних коментарів під дописом значно менше. Свої думки з цього приводу висловив і блогер Богдан Беспалов.

Не потрібні нам поетичні багатоходовочки. Ти про гроші і про егоцентризм, усе інше для тебе немає значення, — зазначив Беспалов

Ми не згодні, тому що ви відома людина, яка не перестане говорити російською. Мабуть, ви є та змія?, — написав один з користувачів Instagram в коментарях під дописом.

Відповідати на коментарі Іван Дорн не став. Попри неоднозначні виступи з росіянами, на співака в соцмережах підписані десятки представників українського шоу-бізнесу.

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