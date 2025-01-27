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Андрей Макаревич озадачил заявлением о помощи ВСУ

27 января 2025 10:58
Мария Покровская - Редактор
Андрей Макаревич признался, помогает ли ВСУ — видео
Андрей Макаревич. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Российский музыкант Андрей Макаревич, который с начала полномасштабной войны поддержал Украину, сделал неожиданное заявление. Лидер группы "Машина времени" признался, помогает ли ВСУ.

Об этом он заявил в комментарии DW.

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Несмотря на то, что артист выступил против путинской диктатуры и вторжения на территорию Украины, а также собирает средства на гуманитарные нужды беженцев, помогать Вооруженным силам он не планирует.

По словам Макаревича, такое его решение обусловлено тем, что он переживает за жизнь своего сына, который остался жить в Москве.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", — сказал Макаревич.

Отметим, что Андрей Макаревич с 2022 года живет в Израиле вместе со своей четвертой женой и 2-летним сыном. Артист в 2014 году выступил против аннексии Крыма и политики Кремля, а в 2022 году с началом большой войны стал на сторону украинцев. В РФ музыканта за его позицию признали иноагентом.

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Андрей Макаревич ВСУ помощь война в Украине российские звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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