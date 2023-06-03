Голлівудська актриса Анджеліна Джолі. Фото: росЗМІ

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі закликає місцеві організації безпосередньо допомагати Україні. На думку Джолі, це зміцнює соціальну солідарність, надає більше простору для автономного розвитку місцевих громад та забезпечує гарантію того, що всі ресурси, отримані від благодійних внесків, спрямовуються на стимулювання місцевої економіки.

Про це Джолі написала в Instagram.

Читайте також:

Що сказала Джолі

За словами актриси, організації на місцях, які представляють та підтримують свої спільноти, є дуже ефективним та стійким методом допомоги людям, які долають травми від війни, міграції та змін клімату. Такі організації надають підтримку, гарантуючи справедливість та взаєморозуміння потреб своїх спільнот.

Одним із прикладів такої організації є феміністська ініціатива в Україні, яку очолює Олена Шевченко. Вони створили мережу жіночих притулків по всій країні, надаючи необхідну гуманітарну допомогу жінкам.

Наступним значним прикладом їхньої діяльності є евакуація людей з лінії фронту та з районів, звільнених від окупації. Вони організовують спеціалізовані евакуаційні операції для людей з особливими потребами та забезпечують віддалений доступ до медичних послуг для відокремлених громад.

Пост Анджеліни Джолі. Фото: Анджеліна Джолі

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі відкриває власне ательє. Зірка шитиме одяг із переробленої тканини.

Також ми повідомляли, що після гучного запуску власного модного бренду голлівудська актриса Анджеліна Джолі опинилася в епіцентрі гучного скандалу щодо іншого бізнесу. Проти кінозірки судиться її колишній чоловік, актор Бред Пітт. Оскароносний красень обурений тим, як його підставила мати дітей.