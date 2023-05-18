Анджелина Джоли запускает собственный модный бренд

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/dailymagazinero

Анджелина Джоли открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.

Об этом она написала в Instagram.

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Знак уважения портным

Актриса отметила, что имеет немалый опыт в создании одежды.

"Я начинаю что-то новое сегодня. Ателье Джоли - это место, где креативные люди будут сотрудничать с профессионалами и ремесленниками со всего мира. Это мой знак уважения всем портным, с которыми я работала много лет и желание использовать качественные винтажные материалы", — написала Анджелина Джоли.

Джоли на собственном сайте сообщила, что годами обожала работать с портными.

Анджелина Джоли будет шить одежду

"Мода – это искусство, и я имела возможность много лет работать с ним. Я создавала одежду и научилась многим вещам у лучших портных, — заверила Джоли, — дизайнеры создают образ, но именно портные воплощают его в реальность".

Напомним, Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон.

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы парфюма Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса — 20 миллионов долларов.