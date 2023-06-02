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Джоли жестко подставила Брэда Питта: при чем здесь российский олигарх

2 июня 2023 09:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джоли жестко подставила Брэда Питта: при чем здесь российский олигарх
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После громкого запуска собственного модного бренда голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась в эпицентре громкого скандала в отношении другого бизнеса. Против кинозвезды судится ее бывший муж, актер Брэд Питт. Оскароносный красавчик возмущен тем, как его подставила мать его детей.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Адвокаты Брэда утверждают, что Анджелина тайно продала 50% акций их винодельни Chateau Miraval во время их бурного спора по поводу опеки над детьми в 2021 году.

Недавно поданные судебные документы, которые попали к  редакции издания, утверждают, что Питт был поражен, когда узнал, что экс-жена продала свою половину бизнеса российскому олигарху.

Винодельня Chateau Miraval во Франции. Фото: Google

Адвокаты Питта утверждают, что действия Джоли были "незаконными, нанесли серьезный и умышленный ущерб Питту и несправедливо обогатилась". По неподтвержденным данным, акции приобрел российский миллиардер Юрий Шефлер. Его состояние превышает полтора миллиарда долларов. Также он известен как производитель водки "Столичная".

Подобные связи могут негативно отразиться на карьере Питта, заверили его адвокаты. Именно поэтому Брэд и пошел в суд.

Российский олигарх Юрий Шефлер. Фото: Forbes

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Анджелины Джоли отправился в пожарные. Также мы рассказывали, что Брэд Питт сядет за руль настоящего болида Формулы-1.

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