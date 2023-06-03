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Анджелина Джоли призывает местные организации напрямую помогать Украине

3 июня 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Анджелина Джоли призывает местные организации напрямую помогать Украине
Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Голливудская актриса Анджелина Джоли призывает местные организации напрямую помогать Украине. По мнению Джоли, это укрепляет социальную солидарность, предоставляет больше пространства для автономного развития местных общин и обеспечивает гарантию того, что все ресурсы, полученные от благотворительных взносов, направляются на стимулирование местной экономики.

Об этом Джоли написала в Instagram.

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По словам актрисы, организации на местах, которые представляют и поддерживают свои сообщества, являются весьма эффективным и устойчивым методом помощи людям, преодолевающим травмы от войны, миграции и изменений климата. Такие организации оказывают поддержку, гарантируя справедливость и взаимопонимание потребностей своих сообществ.

Одним из примеров такой организации является феминистская инициатива в Украине, которую возглавляет Елена Шевченко. Они создали сеть женских приютов по всей стране, оказывая необходимую гуманитарную помощь женщинам.

Следующим значимым примером их деятельности является эвакуация людей с линии фронта и из районов, освобожденных от оккупации. Они организовывают специализированные эвакуационные операции для людей с особыми нуждами и обеспечивают удаленный доступ к медицинским услугам для обособленных общин.

Пост Анджеліни Джолі
Пост Анджелины Джоли. Фото: Анджелина Джоли

Напомним, что Анджелина Джоли открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.

Также мы сообщали, что после громкого запуска собственного модного бренда голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась в эпицентре громкого скандала в отношении другого бизнеса. Против кинозвезды судится ее бывший муж, актер Брэд Питт. Оскароносный красавчик возмущен тем, как его подставила мать его детей.

 

 

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