Періс Гілтон показала руїни свого будинку, який знищила пожежа - відео

Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американська співачка та світська левиця Періс Гілтон показала, що залишилося від її розкішного будинку в Малібу після масштабної пожежі. Зірка шокована тим, що втратила своє сімейне гніздечко.

Відео зі зруйнованим маєтком знаменитість показала в Instagram.

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Будинок Періс Гілтон згорів вщент

Співачка одразу, як випала нагода, приїхала на місце пожежі. Розкішний будинок за 8,4 млн доларів на березі океану вигорів дотла.

За словами Періс, побачити наслідки пожежі не по телевізору, а наживо було дуже тяжко.

"Я стою тут, у тому, що колись було нашим домом, і біль у серці дійсно невимовний. Коли я вперше побачила цю новину, я була в повному шоці — я не могла це пережити. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, я відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків. Цей будинок був не просто місцем для життя — це було місце, де ми мріяли, сміялися і створювали найкрасивіші спогади як сім'я. Бачити, як все це перетворилося на попіл... Це спустошує, це не передати словами", — написала Періс.

Світська левиця також висловила співчуття усім мешканцям Каліфорнії, яких вогонь також позбавив усього. Періс подякувала волонтерам, рятувальникам і усім тим, хто продовжує боротьбу зі стихією та допомагає постраждалим.

"Ще більше розбиває моє серце усвідомлення того, що це не тільки моя історія. Так багато людей втратили все. Це не просто стіни та дахи — це спогади, які робили ці будинки домівками. Це фотографії, сувеніри, незамінні шматочки нашого життя. І я безмежно вдячна всім пожежникам, рятувальникам і волонтерам, які, ризикуючи життям, борються з цими пожежами. Всім, хто надіслав любов, молитви та доброту — ви нагадали мені, що навіть у попелі все ще існує краса цього світу. І всім, хто проходить через цей біль, будь ласка, знайте, що ви не самотні. Ми в цьому разом. Ми відбудуємось, ми зцілимось і ми піднімемось", — написала Гілтон.

Нагадаємо, пожежа знищила будинок зірки серіалу "Пліткарка" та її чоловіка.

Також Ентоні Гопкінс залишився без свого маєтку у Лос-Анджелесі.