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Ані Лорак повернулась на російське телебачення

4 вересня 2023 09:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ані Лорак повернулась на російське телебачення
Співачка Ані Лорак. Фото: Instagram/the_voice_mag
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На російському федеральному телеканалі "НТВ" стартував сьомий сезон вокального шоу "Ти супер!". Цього року в четвірку суддів потрапили одразу двоє українців. 

Новини.LIVE розкаже детальніше. 

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Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, почала активно заробляти гроші в країні-терористі. Вона підписала контракт з федеральним каналом та отримує гроші з бюджету РФ. 44-річна уродженка Чернівецької області опублікувала фото, на якому вона позує у суддівському кріслі проєкту.

Аби не засмучуватися від хейтерських повідомлень, Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) вимкнула коментарі. 

Втім, у Twitter активно обговорюють Лорак в шоу. Деякі росіяни навіть натякають правоохоронним органам країни-терориста перевірити Кароліну на зв'язок підтримки ЗСУ та дискретизації місцевої армії

Обговорення участь Ані Лорак в проєкті федерального каналу країни-терориста. Скриншот: Twitter

Також в суддівському кріслі сидить уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов, який тривалий час будує кар’єру в країні-терористі. І він, і Ані Лорак потрапили в санкційний список Ради національної безпеки України (РНБО). 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак все ж таки виступила в Туреччині попри супротив місцевих українців. Також ми розповідали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою.

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