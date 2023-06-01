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Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою: відео

1 червня 2023 16:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою: відео
Співачка Ані Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, у  Міжнародний день захисту дітей, на камеру поїхала вручати пральну машину біженцям з Донбасу. Щоправда, ті живуть не в Європі, чи іншому регіоні світу, а по сусідству з нею — у Підмосков’ї. 

Про це повідомляє один з російських Telegram-каналів, який і опублікував відео.

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Подробиці 

Ані Лорак відвідала біженців із Донбасу Івана та Тетяну, у яких двоє дітей. Рік тому через повномасштабну війну українцям довелося залишити Луганську область. Втім поїхали вони не до Європи, транзитом через Росію, а до міста Звенигород, Московської області. Там вони й живуть разом з дворічним сином і 11-річною дочкою.

Зіркова зрадниця вирішила підтримати біженців і в оточені фотокамер та охорони завітала в гості до Івана та Тетяни, які нібито не очікували візиту Лорак. Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) подарувала їм нову пральну машину (втім достовірно невідомо, з Ірпеня, Бучі вона, або насправді нова з Китаю), одяг для дітей, засоби гігієни, засоби для чищення та трохи їжі.

Після нетривалої бесіди Лорак зробила кілька фото та побігла далі по своїх колаборантських справах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак закликала підписників переводити гроші на рахунок одного з російських благодійних фондів, який "піклується" українськими дітьми на окупованих територіях.

Також ми розповідали, що українці масово "тролять" Ані Лорак подяками за допомогу ЗСУ.

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