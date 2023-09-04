Певица Ани Лорак. Фото: Instagram/the_voice_mag

На российском федеральном телеканале НТВ стартовал седьмой сезон вокального шоу "Ты супер!". В этом году в четверку судей попали сразу двое украинцев.

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Обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, начала активно зарабатывать деньги в стране-террористе. Она подписала договор с федеральным каналом и получает средства из бюджета РФ. 44-летняя уроженка Черновицкой области опубликовала фото, на котором она позирует в судейском кресле проекта.

Чтобы не расстраиваться от хейтерских сообщений Каролина Куек (настоящее имя певицы) выключила комментарии.

Впрочем, в Twitter активно обсуждают Лорак в шоу. Некоторые россияне даже намекают правоохранительным органам страны-террориста проверить Каролину на связь поддержки ВСУ и дискретизации местной армии.

Обсуждение участие Ани Лорак в проекте федерального канала страны-террориста. Скриншот: Twitter

Также в судейском кресле сидит уроженец Запорожья Александр Панайотов, длительное время строящий карьеру в стране-террористе. И он, и Ани Лорак попали в санкционный список Совета национальной безопасности Украины (СНБО).

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак все же выступила в Турции, несмотря на сопротивление местных украинцев. Также мы рассказывали, что Лорак привезла стиральную машину живущим под Москвой беженцам из Донбасса.