"Діти з дитбудинків показуватимуть таланти": Ані Лорак стане суддею на російському шоу
Співачка з України Ані Лорак збирається знову "засвітитись" на російському телебаченні. Так, підсанкційна зірка стане суддею на шоу талантів "Ти супер".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Що відомо про російське шоу талантів "Ти супер"
Співачка з українським громадянством Ані Лорак стане суддею шоу талантів "Ти супер" на російському телеканалі "НТВ".
"Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, бувши конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. Головне завдання — оцінювати не мить, а розглянути потенціал", — сказала Лорак.
Програма є свого роду аналогом музичного шоу "Голос". Участь у ній братимуть діти з дитбудинків, шкіл-інтернатів, а також діти з прийомних сімей.
Особливий цинізм полягає в тому, що серед конкурсантів можуть опинитись викрадені окупантами українські діти.
До того ж Ані Лорак не єдина українка у складі журі. До неї також приєднається композитор Ігор Крутой. Також суддівські крісла займуть актор Олексій Воробйов і співачка Люся Чеботіна.
Нагадаємо, Ані Лорак відіграла третій концерт поспіль у готелях Туреччини, де відпочивають росіяни.
Також стало відомо, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани.