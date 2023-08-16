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"Діти з дитбудинків показуватимуть таланти": Ані Лорак стане суддею на російському шоу

16 серпня 2023 20:54
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Валерія Пержун
редактор
"Діти з дитбудинків показуватимуть таланти": Ані Лорак стане суддею на російському шоу
Ані Лорак. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Співачка з України Ані Лорак  збирається знову "засвітитись" на російському телебаченні. Так, підсанкційна зірка стане суддею на шоу талантів "Ти супер".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Співачка з українським громадянством Ані Лорак стане суддею шоу талантів "Ти супер" на російському телеканалі "НТВ".

"Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, бувши конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. Головне завдання — оцінювати не мить, а розглянути потенціал", — сказала Лорак.

Програма є свого роду аналогом музичного шоу "Голос". Участь у ній братимуть діти з дитбудинків, шкіл-інтернатів, а також діти з прийомних сімей.

Особливий цинізм полягає в тому, що серед конкурсантів можуть опинитись викрадені окупантами українські діти.

До того ж Ані Лорак не єдина українка у складі журі. До неї також приєднається  композитор Ігор Крутой. Також суддівські крісла займуть актор Олексій Воробйов і співачка Люся Чеботіна. 

Нагадаємо, Ані Лорак відіграла третій концерт поспіль у готелях Туреччини, де відпочивають росіяни.

Також стало відомо, що Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани.

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