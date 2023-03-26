Ані Лорак виступила з несподіваним поясненням, чому втекла до росії

Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, здивувала раптовим дописом у соцмережах, де пояснила свою позицію щодо війни.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

Заява Ані Лорак

Кароліна скаржиться, що її цькували в Україні за рішення продовжити роботу у росії. Вона також заявила, що український уряд нібито поставив їй ультиматум щодо творчості і діяльності. І саме це, за її словами, стало вирішальним фактором у рішення перебратися до росії.

Співачка також назвала війну "конфліктом" та висловила надію, що музика гармонізує та об'єднає всіх.

"2014 року деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях, з чим я не могла погодитися. В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає лише моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні".

Ультиматум уряду моєї власної країни, який притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, одержуючи зізнання по всьому світу. Попри все, Україна завжди в моєму серці", — розповідає артистка.

За словами співачки, вона не підтримує жодних форм насилля, а смерті розбивають її серце. А ще Ані Лорак запевнила, що ніколи не надавала військової допомоги, як пишуть про неї багато ЗМІ.

Таким чином, Ані Лорак відреагувала на скасування низки своїх концертів у рф під приводом того, що зібрані кошти можуть піти на допомогу ЗСУ.

"Я також хочу сказати, що НІКОЛИ не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя", — написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співачка Ані Лорак, готується до свого повномасштабного повернення на сцену країни-терориста. Вона вже активно просуває нові пісні та виступає на деяких преміях. І аби нагадати окупантам про себе, залучає всі можливі рекламні методи.