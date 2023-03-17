Ані Лорак рекламує себе на транспорті окупантів: готується до великого концерту в москві
Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, готується до свого повномасштабного повернення на сцену країни-терориста. Вона вже активно просуває нові пісні та виступає на деяких преміях. І аби нагадати окупантам про себе, залучає всі можливі рекламні методи.
У соцмережах ширяться фото та відео з автобусом, який просуває творчість зрадниці.
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Деталі
На вулиці одного з російських міст з’явився великий чорний автобус, на якому зображена Ані Лорак. В тексті йде просування її нової пісні. Зрадниця навіть зробила репост відео шанувальників у своїх Instastories. Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) майже рік від початку повномасштабної війни не виступала в росії. Але зараз в неї грандіозні плани на повернення.
У свій день народження, 27 вересня, Лорак виступить з великим концертом в столиці країни-терориста. Кароліна презентує нову програму, а на сцену вийдуть чимало путіністів та зіркових друзів Лорак, які нічого не зробили, аби зупинити криваву війну на її Батьківщині.
Перші ж концерти Лорак заплановані вже на квітень. Зрадниця розважатиме окупантів у Воронежі та Краснодарі. В гастрольному графіку й інші міста росії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами. Також Кароліна Куєк розсекретила свого бойфренда, з яким живе в Іспанії.