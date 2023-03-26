Ани Лорак выступила с неожиданным объяснением, почему сбежала в россию

Ани Лорак

Певица Ани Лорак, которая в течение года полномасштабного вторжения россии продолжает активно работать на территории государства агрессора, удивила внезапной корреспонденцией в соцсетях, где объяснила свою позицию по поводу войны.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

Заявление Ани Лорак

Каролина жалуется, что ее травили в Украине за решение продолжить работу в россии. Она также заявила, что украинское правительство якобы поставило ей ультиматум о творчестве и деятельности. И именно это, по ее словам, стало решающим фактором в решении перебраться в россию.

Певица также назвала войну "конфликтом" и выразила надежду, что музыка гармонизирует и объединит всех.

"В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не поешь в этой стране".

Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря на все, Украина всегда в моем сердце", — рассказывает артистка.

По словам певицы, она не поддерживает никакие формы насилия, а смерти разбивают ее сердце. А еще Ани Лорак заверила, что никогда не оказывала военную помощь, как пишут о ней многие СМИ.

Таким образом Ани Лорак отреагировала на отмену ряда своих концертов в россии под предлогом того, что собранные средства могут пойти на помощь ВСУ.

"Я также хочу сказать, что НИКОГДА не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь", — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Ани Лорак готовится к своему полномасштабному возвращению на сцену страны-террориста. Она уже активно продвигает новые песни и выступает на некоторых премиях. И чтобы напомнить оккупантам о себе, привлекает все возможные рекламные методы.