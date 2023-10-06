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Аня Тейлор-Джой на другий день власного весілля покаталася на човні у Венеції

6 жовтня 2023 20:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аня Тейлор-Джой на другий день власного весілля покаталася на човні у Венеції
Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка "Ферзевого гамбіту" Аня Тейлор-Джой вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрейома. Пара продовжує святкувати подію у Венеції з багатьма зірковими гостями.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Аня Тейлор-Джой та її чоловік Малкольм МакРей вирушила на прогулянку на човні після розкішного весілля у Венеції минулі вихідні.

 

Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID
Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID

27-річна актриса вийшла заміж за музиканта в присутності трохи більше ніж 150 гостей, включаючи Кару Делевінь і Джулію Гарнер.

Наступного дня після весілля красуня-білявка одягла другу весільну сукню, корсетну міні А-силуету.

Її батько, британсько-аргентинський інвестиційний банкір Денніс Алан Тейлор, допоміг їй сісти у венеціанське водне таксі.

 

Акторка Аня Тейлор-Джой з татом. Фото: BACKGRID
Акторка Аня Тейлор-Джой з татом. Фото: BACKGRID

Пара, яка зустрічається з травня 2021 року, доручила фірмі The Wedding Boutique Italy організувати їхнє весілля. Організатори розкішних заходів проводять весілля по всій Італії, а також Тоскані, Сицилії та на озері Комо в ідилічних місцях, включаючи романтичні замки та сільські фермерські будинки.

Вартість весілля понад 250 000 фунтів стерлінгів.

 

Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID
Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID

 

Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID
Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID

Аня рідко розповідала про свої стосунки з 28-річним Малькольмом. Вперше їх помітили разом у Нью-Йорку.

Їм вдалося зберегти здорові стосунки, незважаючи на те, що вони живуть на протилежних сторонах Атлантики: Аня здебільшого живе в Лондоні, а Малкольм, живе в США.

Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID
Акторка Аня Тейлор-Джой з чоловіком. Фото: BACKGRID

Аня проводить тижні на зйомках, а Малькольм регулярно гастролює зі своєю музикою.

Говорячи про їхні стосунки з британським Vogue у березні 2022 року, Аня сказала:

"Я нарешті знайшов когось, хто буде щасливо сидіти мовчки зі мною і читати. Нам фактично 80 років і сім одночасно, і це працює дуже добре".

Говорячи про відстань, вона додала: "Так, це важко, але це також чудово, тому що коли ви разом, ви дійсно цінуєте час, який у вас є. Повсякденна діяльність сповнена радості. Мені подобається їздити з ним на заправку і заправлятися".

Аня народилася в Маямі, штат Флорида, і дитиною переїхала до Буенос-Айреса, а у віці шести років переїхала до Лондона "з політичних причин" разом зі своїми батьками, батьком-банкіром Деннісом, шотландцем, який народився у Південній Америці, і матір’ю Дженніфер, яка має іспанське походження і родом із Замбії.

Її роль шахового вундеркінда Бет Гармон у серіалі Netflix "Ферзевого гамбіту" зробила її однією з найбільш затребуваних актрис Голлівуду, Аня отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль і премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль у фільмі.

Зірка отримала ще одну номінацію на "Золотий глобус" за роль у чорній комедії "Меню", де зіграла разом з Ніколасом Голтом і Райфом Файнсом, а також зіграла головну роль у блокбастері бойовика "Фуріоза", приквелі "Божевільного Макса: Дорога гніву" 2015 року.

Нагадаємо, Twitter зірки серіалу "Ферзевий гамбіт" було зламано. 

Раніше ми повідомляли, що Аня Тейлор-Джой зізналась, чого насправді хоче зі своїм коханим.

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