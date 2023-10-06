Аня Тейлор-Джой на второй день собственной свадьбы покатался на лодке в Венеции

Актриса Аня Тейлор-Джой с мужем. Фото: BACKGRID

Звезда "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрейома. Пара продолжает праздновать событие в Венеции со многими звездными гостями.

Об этом пишет Daily Mail .

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Актриса Аня Тейлор-Джой и ее муж Малкольм МакРэй отправилась на прогулку на лодке после роскошной свадьбы, состоявшейся в Венеции в минувшие выходные.

Актриса Аня Тейлор-Джой с мужем. Фото: BACKGRID

27-летняя актриса вышла замуж за музыканта в присутствии чуть более 150 гостей, включая Кару Делевинь и Джулию Гарнер.

На следующий день после свадьбы красавица-блондинка надела второе свадебное платье, корсетное мини А-силуэта.

Ее отец, британско-аргентинский инвестиционный банкир Деннис Алан Тейлор, помог ей сесть в венецианское водное такси.

Актриса Аня Тейлор-Джой с отцом. Фото: BACKGRID

Пара, встречающаяся с мая 2021 года, поручила фирме The Wedding Boutique Italy организовать их свадьбу. Организаторы роскошных мероприятий проводят свадьбы по всей Италии, а также в Тоскане, Сицилии и на озере Комо в сказочных местах, включая романтические замки и сельские фермерские дома.

Стоимость свадьбы свыше 250 тысяч фунтов стерлингов.

Актриса Аня Тейлор-Джой с мужем. Фото: BACKGRID

Актриса Аня Тейлор-Джой с мужем. Фото: BACKGRID

Аня редко рассказывала о своих отношениях с 28-летним Малькольмом. Впервые их заметили вместе в Нью-Йорке.

Им удалось сохранить здоровые отношения, несмотря на то, что они живут на противоположных сторонах Атлантики: Аня в основном живет в Лондоне, а Малкольм — в США.

Актриса Аня Тейлор-Джой с мужем. Фото: BACKGRID

Аня проводит недели на съемках, а Малькольм регулярно гастролирует со своей музыкой.

Говоря об их отношениях с британским Vogue в марте 2022 года, Аня сказала:

"Я наконец-то нашел кого-то, кто будет счастливо сидеть молча со мной и читать. Нам фактически 80 лет и семь одновременно, и это работает очень хорошо".

Говоря о расстоянии, она добавила: "Да, это тяжело, но это так же замечательно, потому что когда вы вместе, вы действительно цените время, которое у вас есть. Повседневная деятельность полна радости. Мне нравится ездить с ним на заправку и заправляться".

Аня родилась в Майами, штат Флорида, и ребенком переехала в Буэнос-Айрес, а в возрасте шести лет переехала в Лондон "по политическим причинам" вместе со своими родителями, отцом-банкиром Деннисом, родившимся в Южной Америке и матерьюью Дженнифер, которая имеет испанское происхождение и родом из Замбии.

Ее роль шахматного вундеркинда Бет Гармон в сериале Netflix "Ход королевы" сделала ее одной из самых востребованных актрис Голливуда, Аня получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль в фильме.

Звезда получила еще одну номинацию на "Золотой глобус" за роль в черной комедии "Меню", где сыграла вместе с Николасом Холтом и Райфом Файнсом, а также сыграла главную роль в блокбастере боевика "Фуриоза", приквеле "Безумного Макса: Дорога гнева" 2015 года.

Напомним, Twitter звезды сериала "Ход королевы" был взломан.

Ранее мы сообщали, что Аня Тейлор-Джой призналась, чего действительно хочет со своим любимым.