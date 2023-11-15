Аніта Луценко розповіла, як стала тренером "Зважених та щасливих"

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко поділилася з підписниками своїм шляхом до успіху. Зірка розповіла, як почала працювати у юному віці і стала однією із затребуваних тренерок країни.

Про це стало відомо з Instagram Луценко.

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Аніта зізнається, що з чотирьох років займалась аеробікою, художньою гімнастикою. Вона багаторазова чемпіонка і майстер спорту зі спортивної аеробіки та фітнесу.

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

"Є більше 170 картин ( портрети олівцем, масло, дитяча гуаш). Мала стати юристом або дизайнером. В 16 років почала працювати, проводити групові заняття. В 17 років вже працювала на трьох роботах в різних кінцях Києва. Пройшла найдовший в моєму житті кастинг в крутий клуб, де працювала індивідуально з політиками, бізнесменами, популярними людьми. На кожному тренуванні багато слухала", — ділиться тренерка.

Зірка говорить, що навчалась аквааеробіці, фейсфітнесу, тренажерам, ораторському мистецтву, а кожен четвер танцювала на сальса-дискотеці.

"Одного дня вирішила, що хочу тренувати не тільки успішних і багатих. Хоча кастингу на тренера на шоу "Зважені та щасливі" не було — написала керівнику проєкту (якось знайшла) і стала тренером, передивившись всі сезони всіх країн цієї програми, а потім стала її ведучою", — пригадує Луценко.

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко у дитинстві. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка Аніта Луценко з подругами. Фото: instagram.com/anitasporty/

Зірка брала участь у проєкті "Танці з зірками", а також написала дві книги. Була 2 рази майже лисою та мовчала в буддистському храмі 21 день.

"У мене крали паспорт в Барселоні, і ми з подругою ночували на вулиці на острові Ібіца, бо грошей було тільки на авіаквиток. Їли в Парижі тільки "Колу", бо на їжу не було грошей, але жага до подорожей була більшою", — поділилася Луценко.

Зірка щодня продовжує навчатись і сповідує принцип: здоров’я вище за все, а також мріє про щасливе і свідоме українське суспільство в усіх його проявах.

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