"Фанатки спали на підлозі": Андре Тан розповів, як зрозумів, що став успішним

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поділився із фоловерами думками щодо успішності. Зірка розповів, що для нього значить популярність.

Про це модельєр порозмірковав у своєму Instagram.

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Медійна особистість — така ж людина, як інші

Андре Тан вважає успіх поняттям дуже неоднозначним, але для кожного він має свій сенс. Для когось це популярність, для когось досягнення поставлених цілей, а для когось просто почати займатися тим, що подобається, — уже успіх.

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Популярним я відчув себе, коли зрозумів, що я вже не можу їздити в міському транспорті, а грошей на таксі або власну машину у мене не було. Я їздив на маршрутці і, щоб мене не впізнавали, спеціально їздив на роботу в ательє о 6:30 ранку, коли ще було мало людей. І завжди був у сонцезахисних окулярах і кепці (власне кажучи, через це я і втратив частину волосся — почав лисіти). Пам'ятаю, прийшов зранку в ательє на вулиці Михайлівській, і на порозі спали дівчата, фанатки — часи передачі "Жертва моди". Довелося буквально пробиратися на роботу", — пригадав модельєр.

Тан розповів, що в ті часи ще не було жодних інстаграмів, зірки — це було щось далеке й недосяжне, тому й були такі реакції та заходи безпеки.

"Зараз, я вважаю, на щастя, всі зрозуміли, що медійна особистість — така сама людина зі своїми проблемами, підйомами і падіннями, а також особистим життям. Тому я вважаю, що успіх у наш час давно не вимірюється рівнем визнання та кількістю прихильників", — розповів зірка.

Тан відчув успіх, в своєму розумінні цього поняттям, коли реалізував поставлені самим собою цілі, які колись здавалися нереальними. А коли це сталося, він вирішив залишити при собі.

Нагадаємо, Андре Тан жорстко потролив російських випускників.

Раніше дизайнер Андре Тан з вдячністю пригадав свій найскладніший період життя.