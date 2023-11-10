Без професійного спорту — Аніта Луценко розкрили секрети виховання доньки

Фітнес-тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Фітнес-тренерка Аніта Луценко зрідка ділиться подробицями особистого життя. Так, зірка вирішила потішити підписників секретами виховання доньки Мії.

Про це Луценко написала у своїй соціальній мережі.

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Пити тільки воду

За словами Аніти Луценко, вона виховує дитину через гру. Хто добіжить швидше, замість пішли швидше. Чи зможеш почистити зуби, стоячи на одній нозі 2 хвилини, замість "ану давай довше чисти, ніж 20 секунд". В 21:00 спрацьовує гучний будильник — це означає "лава тайм". Мія має опинитися у ліжку, бо вся підлога перетворюється на лаву. Також Луценко не розповідає секрети, що їй довірила Мія. А ще, якщо тренерка сказала "НІ", це означає що це 100% "ні".

"Я планую до 10 років не давати гаджети. Поки 7,5 політ нормальний. Це період формування авторитетності — з гаджетом авторитет з'явиться в ютубі чи десь іще. Контент тільки українська чи англійська. Кожен вечір читати не меньше 20 сторінок, щоб привчити до читання. Не буде любити читати — все пропало. Сама обирає, що їсти: завжди називає, що буде з вуглеводів (макарони, рис, гречка, картопля, кус-кус), що із білку (яйце, курка, риба), що із овочів. Пити тільки воду. Солодке = десерт після їжі. Необмежено. Після школи запитую: що розсмішило, що здивувало, кому допомогла, чим пишається", — зізнається тренерка.

Фітнес-тренерка Аніта Луценко з дочкою. Фото: instagram.com/anitasporty/

Луценко розповіла, що ніколи не кричить і не використовую силу. Якщо щось іде не так, рахую від 5 до 1. На 1 знає, що буде не гуд. Достатньо продемонструвати 1 раз.

"Без професійного спорту. Нехай спробує все, і тоді можна з’ясувати, до чого хист. Якщо щось падає, не аккуратно — ніяких претензій. У дітей не розвинена координація як у дорослих. Це нормально. Це розвиток. В той день, коли я вперше накричу чи шльопну її, одразу наберу психолога, щоб запитати, що зі мною не так і що мені потрібно змінити в своєму житті. Всі правила про волосся пояснюю, чому: чому обов'язково на ніч заплітати косу, чому спати на шовковій подушці, чому не треба терти волосся, а використовувати тюрбан, і скільки тримати на голові тощо. Якщо Мія не розуміє жартів, відкриваємо в гуглі проходження капчі, щоб переконатися, що Мія не робот, якого підклали замість неї. Проходить і фух, пройшла, значить це справжня Мія , яка з почуттям гумору", — говорить Аніта Луценко.

Луценко народила дочку у 2016 році. Тренерка заміжня, але її чоловік уникає публічності.

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