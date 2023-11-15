Анита Луценко рассказала, как стала тренером "Взвешенных и счастливых"

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко поделилась с подписчиками своим путем к успеху. Звезда рассказала, как начала работать в юном возрасте и стала одним из самых востребованных тренеров страны.

Об этом стало известно из Instagram Луценко.

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Кастинга на "Зважені та щасливі" не было

Анита признается, что с четырех лет занималась аэробикой, художественной гимнастикой. Она многократная чемпионка и мастер спорта по спортивной аэробике и фитнесу.

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

"Есть более 170 картин (портреты карандашом, масло, детская гуашь). Должна была стать юристом или дизайнером. В 16 лет начала работать, проводить групповые занятия. В 17 лет уже работала на трех работах в разных концах Киева. Прошла самый длинный в моей жизни кастинг в крутой клуб, где работала индивидуально с политиками, бизнесменами, популярными людьми. На каждой тренировке много слушала", — делится тренер.

Звезда говорит, что училась аквааэробике, фейсфитнесу, тренажерам, ораторскому искусству, а каждый четверг танцевала на сальса-дискотеке.

"Однажды решила, что хочу тренировать не только успешных и богатых. Хотя кастинга на тренера на шоу "Зважені та щасливі" не было — написала руководителю проекта (как-то нашла) и стала тренером, пересмотрев все сезоны всех стран этой программы, а затем стала ее ведущей", — вспоминает Луценко.

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко в детстве. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер Анита Луценко с подругами. Фото: instagram.com/anitasporty/

Звезда принимала участие в проекте "Танці з зірками", а также написала две книги. Была 2 раза почти лысой и молчала в буддистском храме 21 день.

"У меня воровали паспорт в Барселоне, и мы с подругой ночевали на улице на острове Ибица, потому что денег было только на авиабилет. Ели в Париже только "Колу", потому что на еду не было денег, но тяга к путешествиям была больше", — поделилась Луценко.

Звезда каждый день продолжает учиться и исповедует принцип: здоровье превыше всего, а также мечтает о счастливом и сознательном украинском обществе во всех его проявлениях.

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