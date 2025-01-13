Анна Саліванчук похизувалася фігурою на відпочинку в Буковелі — фото

Анна Саліванчук похизувалася фігурою на тлі засніжених Карпат
Українська акторка Анна Саліванчук вирушила у омріяну відпустку. Разом зі своїми двома синами зірка насолоджується відпочинком у Буковелі.
Кадрами зі свого вікенду знаменитість поділилася в Instagram.
Анна Саліванчук відпочиває у Карпатах
Акторка разом зі дітьми обрала котеджний готель у серці Карпат, де активно проводить час за зимовими розвагами, а також насолоджується СПА-відпочинком.
На одному з фото 39-річна зірка "Одного разу під Полтавою" продемонструвала підтягнуту фігуру у червоному комбінезоні на тлі засніженого краєвиду.
А на іншому фото Саліванчук роздягнулася до купальника та посвітила своїми формами під час відпочинку у гарячому чані просто неба.
Разом із синами — 9-річним Глібом та 4-річним Микитою — Анна також встигла покататися на лижах.
"Коли ви відпочиваєте, ви одужуєте. Коли ви відпочиваєте, ви ростете. Коли ви відпочиваєте, ви створюєте простір для появи мудрості", — підписала фото з відпустки Саліванчук.
Раніше Ксенія Мішина продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні на тропічному острові.
Також ми писали, що Наталка Денисенко та Олена Світлицька похизувалися фігурами у Буковелі.
Читайте Новини.LIVE!