Анна Саліванчук похизувалася фігурою на відпочинку в Буковелі — фото

Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук вирушила у омріяну відпустку. Разом зі своїми двома синами зірка насолоджується відпочинком у Буковелі.

Кадрами зі свого вікенду знаменитість поділилася в Instagram.

Читайте також:

Анна Саліванчук відпочиває у Карпатах

Акторка разом зі дітьми обрала котеджний готель у серці Карпат, де активно проводить час за зимовими розвагами, а також насолоджується СПА-відпочинком.

Акторка Анна Саліванчук у Буковелі. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На одному з фото 39-річна зірка "Одного разу під Полтавою" продемонструвала підтягнуту фігуру у червоному комбінезоні на тлі засніженого краєвиду.

Анна Саліванчук похизувалася фігурою. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

А на іншому фото Саліванчук роздягнулася до купальника та посвітила своїми формами під час відпочинку у гарячому чані просто неба.

Анна Саліванчук у купальнику. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Разом із синами — 9-річним Глібом та 4-річним Микитою — Анна також встигла покататися на лижах.

"Коли ви відпочиваєте, ви одужуєте. Коли ви відпочиваєте, ви ростете. Коли ви відпочиваєте, ви створюєте простір для появи мудрості", — підписала фото з відпустки Саліванчук.

Анна Саліванчук зі своїм сином Микитою. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Раніше Ксенія Мішина продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні на тропічному острові.

Також ми писали, що Наталка Денисенко та Олена Світлицька похизувалися фігурами у Буковелі.