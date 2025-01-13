Анна Саливанчук похвасталась фигурой на отдыхе в Буковеле - фото

Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась в желанный отпуск. Вместе со своими двумя сыновьями звезда наслаждается отдыхом в Буковеле.

Кадрами со своего уикенда знаменитость поделилась в Instagram.

Читайте также:

Анна Саливанчук отдыхает в Карпатах

Актриса вместе с детьми выбрала коттеджный отель в сердце Карпат, где активно проводит время за зимними развлечениями, а также наслаждается СПА-отдыхом.

Актриса Анна Саливанчук в Буковеле. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На одном из фото 39-летняя звезда "Однажды под Полтавой" продемонстрировала подтянутую фигуру в красном комбинезоне на фоне заснеженного пейзажа.

Анна Саливанчук похвасталась фигурой. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

А на другом фото Саливанчук разделась до купальника и посветила своими формами во время отдыха в горячем чане под открытым небом.

Анна Саливанчук в купальнике. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Вместе с сыновьями — 9-летним Глебом и 4-летним Никитой — Анна также успела покататься на лыжах.

"Когда вы отдыхаете, вы выздоравливаете. Когда вы отдыхаете, вы растете. Когда вы отдыхаете, вы создаете пространство для появления мудрости", — подписала фото из отпуска Саливанчук.

Анна Саливанчук со своим сыном Никитой. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Ранее Ксения Мишина продемонстрировала подтянутое тело в бикини на тропическом острове.

Также мы писали, что Наталка Денисенко и Елена Светлицкая похвастались фигурами в Буковеле.