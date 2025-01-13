Анна Саливанчук похвасталась фигурой на отдыхе в Буковеле - фото

Анна Саливанчук похвасталась фигурой на фоне заснеженных Карпат
Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась в желанный отпуск. Вместе со своими двумя сыновьями звезда наслаждается отдыхом в Буковеле.
Кадрами со своего уикенда знаменитость поделилась в Instagram.
Анна Саливанчук отдыхает в Карпатах
Актриса вместе с детьми выбрала коттеджный отель в сердце Карпат, где активно проводит время за зимними развлечениями, а также наслаждается СПА-отдыхом.
На одном из фото 39-летняя звезда "Однажды под Полтавой" продемонстрировала подтянутую фигуру в красном комбинезоне на фоне заснеженного пейзажа.
А на другом фото Саливанчук разделась до купальника и посветила своими формами во время отдыха в горячем чане под открытым небом.
Вместе с сыновьями — 9-летним Глебом и 4-летним Никитой — Анна также успела покататься на лыжах.
"Когда вы отдыхаете, вы выздоравливаете. Когда вы отдыхаете, вы растете. Когда вы отдыхаете, вы создаете пространство для появления мудрости", — подписала фото из отпуска Саливанчук.
Ранее Ксения Мишина продемонстрировала подтянутое тело в бикини на тропическом острове.
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