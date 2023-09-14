Чому Анні Саліванчук довелося вистрибувати на ходу з таксі – як так сталося

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук на зйомках Improv Live Show. Фото: Instagram Анни Саліванчук

Відома українська акторка театра і кіно, зірка комедії "Свінгери" Анна Саліванчук розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею трапилася. Жінка згадала, як вона натрапила на неадекватного таксиста, через якого їй довелося вистрибувати з автомобіля на ходу.

Про це Анна Саліванчук розповідала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Виявляється, автомобіль української зірки вилучив евакуатор, тому їй довелося їхати на таксі на виставу, на яку вона тоді запізнювалася. Через нестачу часу Анна вирішила замовити таксі не через службу, а скористатися приватними послугами.

Stories української акторки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Вона не знала вартість поїздки на початку, а дізналася лише тоді, коли таксист довіз її до потрібного місця. Як виявилося, за невелику дистанцію водій виставив Анні рахунок на 300 гривень, але вона відмовилася платити йому.

Акторка зазначила, що вона їхала лише шість хвилин, тому таку суму грошей вона не захотіла платити. Після її відмови таксист нічого не відповів, розвернув автомобіль і поїхав туди, де Анна до нього підсіла на початку.

Stories Анни Саліванчук стосовно ситуації в таксі. Фото: скриншот з Instagram

Коли вони застрягли у заторі, Анна скористалася можливістю та відчинила дверцята, які можна було відчинити досить легко через великий вік машини.

"Він просить 300 гривень. Я кажу: "Ви що? З глузду з'їхали? Які 300 гривень? Ми їхали шість хвилин! Максимум 100 гривень я вам даю!" Він закриває авто і везе мене назад. Везе до "Контрактової площі", де я й сіла до нього в таксі. Був затор, у нього була стара машина, де можна було самому відчинити дверцята. Я відчинила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав. Я не встигала викликати поліцію, хоча дуже хотілося б", — розповіла Анна Саліванчук.

Що про неї відомо

Акторка театру і кіно Анна Саліванчук з’явилася на світ у Шепетівці на Хмельниччині, де закінчила з відзнакою ліцей та Музичну школу за класом фортепіано.

Свою популярність вона отримала завдяки ролям у таких фільмах, як:

"Свінгери"

"Райське місце"

"Одного разу під Полтавою"

"Пташка співоча"

В української телезірки є чоловік і двоє дітей.

Українська акторка Анна Саліванчук зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Анни Саліванчук

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