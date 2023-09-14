Почему Анне Саливанчук пришлось выпрыгивать на ходу с такси – как так произошло

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук на съемках Improv Live Show. Фото: Instagram Анны Саливанчук

Известная украинская актриса театра и кино, звезда комедии "Свингеры" Анна Саливанчук рассказала о неприятной ситуации, которая с ней произошла. Женщина вспомнила, как она наткнулась на неадекватного таксиста, из-за которого ей пришлось выпрыгивать из автомобиля на ходу.

Об этом Анна Саливанчук рассказывала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Оказывается, автомобиль украинской звезды изъял эвакуатор, поэтому ей пришлось ехать на такси на спектакль, на который она тогда опаздывала. Из-за нехватки времени Анна решила заказать такси не через службу, а воспользоваться частными услугами.

Stories украинской актрисы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram

Она не знала стоимость поездки в начале, а узнала только тогда, когда таксист довез ее до нужного места. Как оказалось, за небольшую дистанцию водитель выставил Анне счет на 300 гривен, но она отказалась ему платить.

Актриса отметила, что она ехала всего шесть минут, поэтому такую сумму денег она не захотела платить. После ее отказа таксист ничего не ответил, развернул автомобиль и поехал туда, где Анна к нему подсела сначала.

Stories Анны Саливанчук по поводу ситуации в такси. Фото: скриншот из Instagram

Когда они застряли в пробке, Анна воспользовалась возможностью и открыла дверцу, которую можно было открыть довольно легко из-за большого возраста машины.

"Он просит 300 гривен. Я говорю: "Вы что? С ума сошли? Какие 300 гривен? Мы ехали шесть минут! Максимум 100 гривен я вам даю!". Он закрывает авто и везет меня обратно. Везет к "Контрактовой площади", где я и села к нему в такси. Была пробка, у него была старая машина, где можно было самому открыть дверцу. Я открыла и выбежала на ходу. Он еще и меня обматерил. Я не успевала вызвать полицию, хотя очень хотелось бы", — рассказала Анна Саливанчук.

Что о ней известно

Актриса театра и кино Анна Саливанчук появилась на свет в Шепетовке в Хмельницкой области, где закончила с отличием лицей и Музыкальную школу по классу фортепиано.

Свою популярность она получила благодаря ролям в таких фильмах, как:

"Свингеры"

"Райское место"

"Однажды под Полтавой"

"Птичка поющая"

У украинской телезвезды есть муж и двое детей.

Украинская актриса Анна Саливанчук со своей семьей. Фото: Instagram Анны Саливанчук

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