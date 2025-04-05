Анна Трінчер представила пісню Зірочка палай у Київському планетарії — фото

Анна Трінчер. Фото: пресслужба

Українська співачка Анна Трінчер здивувала прем'єрою нової пісні та кліпу "Зірочка палай". Знаменитість презентувала новий хіт під зоряним небом у Київському планетарії.

Новини.LIVE розповідають, як минула подія.

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Анна Трінчер запрем'єрила хіт "Зірочка палай"

3 квітня співачка влаштувала неочікувану презентацію своєї нової пісні. Подія відбулася у надзвичайній локації в новому івент-просторі Київського Планетарію "До зірок".

Співачка Анна Трінчер. Фото: пресслужба

Привітати Трінчер із прем'єрою завітало чимало зіркових гостей, серед яких співачка Мішель Андраде, гуморист Юрій Ткач з родиною, співак Нікіта Кисельов, актор О лексій Комаровський, блогер О лег Машуковський, головний редактор Новини.LIVE Олена Халік, співак Павло Зібров та інші.

Павло Зібров на прем'єрі Анни Трінчер. Фото: пресслужба

Олена Халік та Анна Трінчер. Фото: пресслужба

На гостей чекала справжня космічна атмосфера — презентація кліпу "Зірочка палай" відбулася просто на куполі планетарію, а після Анна виконала трек наживо у супроводі зіркового шоу.

Анна Трінчер, Diana Gloster, Лєруіні та Аніта Соловей. Фото: пресслужба

Також співачка виконала свої хіти "Бар за баром" та "Треш", під час яких навколо з'являлися вражаючі 360-градусні проєкції — від нічного міста до космічних пейзажів.

Прем'єра пісні Анни Трінчер "Зірочка палай". Фото: пресслужба

Разом із режисером кліпу Германом Нєновим співачка поділилися емоціями та сенсами, які вони хотіли передати цією роботою.

"Чи можна уявити більш атмосферне місце для премʼєри "Зірочка палай", ніж Київський Планетарій? Під зоряним небом, серед світла далеких галактик, ця пісня зазвучала ще більш особливо. Нехай кожен, хто її почує, засяє ще яскравіше. Адже скільки талантів світ так і не побачив лише тому, що хтось у них не повірив. Але пам’ятайте — вашої власної віри вже достатньо. А якщо ще сумніваєтесь — просто вмикайте "Зірочка палай", — поділилася Трінчер.

Анна Трінчер здивувала презентацію треку. Фото: пресслужба

Окрім того, під час презентації співачка влаштувала благодійний аукціон — розіграш зірки за донат, яку переможець міг назвати на свою честь. Виручені кошти спрямовані на підтримку Сімейного центру ментального благополуччя "Твоя опора".

Аукціон під час прем'єри. Фото: пресслужба

Нагадаємо, відомий український хореограф вразив шанувальників своїм останнім танцем. А також ми писали, що Дженніфер Лопес разом з донькою здивувала появою на прем'єрі в Нью-Йорку.