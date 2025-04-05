Анна Тринчер представила песню Зірочка палай в Киевском планетарии - фото

Анна Тринчер. Фото: пресс-служба

Украинская певица Анна Тринчер удивила премьерой новой песни и клипа "Зірочка палай". Знаменитость презентовала новый хит под звездным небом в Киевском планетарии.

Новини.LIVE рассказывают, как прошло событие.

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3 апреля певица устроила неожиданную презентацию своей новой песни. Событие состоялось в чрезвычайной локации в новом ивент-пространстве Киевского планетария "До зірок". ".

Певица Анна Тринчер. Фото: пресс-служба

Поздравить Тринчер с премьерой пришло немало звездных гостей, среди которых певица Мишель Андраде, юморист Юрий Ткач с семьей, певец Никита Киселев, актер Алексей Комаровский, блогер А. Машуковский, главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, певец Павел Зибров и другие..

Павел Зибров на премьере Анны Тринчер. Фото: пресс-служба

Елена Халик и Анна Тринчер. Фото: пресс-служба

Гостей ждала настоящая космическая атмосфера — презентация клипа "Зірочка палай" состоялась прямо на куполе планетария, а после Анна исполнила трек вживую в сопровождении звездного шоу.

Анна Тринчер, Diana Gloster, Леруини и Анита Соловей. Фото: пресс-служба

Также певица исполнила свои хиты "Бар за баром" и "Треш", во время которых вокруг появлялись впечатляющие 360-градусные проекции — от ночного города до космических пейзажей..

Премьера песни Анны Тринчер "Зірочка палай". Фото: пресс-служба

Вместе с режиссером клипа Германом Неновым певица поделились эмоциями и смыслами, которые они хотели передать этой работой.

"Можно ли представить более атмосферное место для премьеры "Зірочка палай", чем Киевский планетарий? Под звездным небом, среди света далеких галактик, эта песня зазвучала еще более особенно. Пусть каждый, кто ее услышит, засияет еще ярче. Ведь сколько талантов мир так и не увидел лишь потому, что кто-то в них не поверил. Но помните - вашей собственной веры уже достаточно. А если еще сомневаетесь — просто включайте "Зірочка палай", — поделилась Тринчер.

Анна Тринчер удивила презентацию трека. Фото: пресс-служба

Кроме того, во время презентации певица устроила благотворительный аукцион — розыгрыш звезды за донат, которую победитель мог назвать в свою честь. Вырученные средства направлены на поддержку Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора".

Аукцион во время премьеры. Фото: пресс-служба

Напомним, известный украинский хореограф поразил поклонников своим последним танцем. А также мы писали, что Дженнифер Лопес вместе с дочкой удивила появлением на премьере в Нью-Йорке.