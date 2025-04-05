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Анна Тринчер ошеломила космической премьерой нового хита

5 апреля 2025 14:55
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Анна Тринчер представила песню Зірочка палай в Киевском планетарии - фото
Анна Тринчер. Фото: пресс-служба
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Украинская певица Анна Тринчер удивила премьерой новой песни и клипа "Зірочка палай". Знаменитость презентовала новый хит под звездным небом в Киевском планетарии.

Новини.LIVE рассказывают, как прошло событие.

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Анна Тринчер представила хит "Зірочка палай"

3 апреля певица устроила неожиданную презентацию своей новой песни. Событие состоялось в чрезвычайной локации в новом ивент-пространстве Киевского планетария "До зірок". ".

Анна Трінчер представила нову пісню - фото
Певица Анна Тринчер. Фото: пресс-служба

Поздравить Тринчер с премьерой пришло немало звездных гостей, среди которых певица Мишель Андраде, юморист Юрий Ткач с семьей, певец Никита Киселев,  актер Алексей Комаровский, блогер А. Машуковский, главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, певец Павел Зибров и другие..

Павло Зібров відвідав прем'єру Анни Трінчер - фото
Павел Зибров на премьере Анны Тринчер. Фото: пресс-служба
Олена Халік на прем'єрі Анни Трінчер - фото
Елена Халик и Анна Тринчер. Фото: пресс-служба

Гостей ждала настоящая космическая атмосфера — презентация клипа "Зірочка палай" состоялась прямо на куполе планетария, а после Анна исполнила трек вживую в сопровождении звездного шоу.

Анна Трінчер зібрала зірок на презентації пісні - фото
Анна Тринчер, Diana Gloster, Леруини и Анита Соловей. Фото: пресс-служба

Также певица исполнила свои хиты "Бар за баром" и "Треш", во время которых вокруг появлялись впечатляющие 360-градусные проекции — от ночного города до космических пейзажей..

Анна Трінчер представила пісню Зірочка палай у Планетарії - фото
Премьера песни Анны Тринчер "Зірочка палай". Фото: пресс-служба

Вместе с режиссером клипа Германом Неновым певица поделились эмоциями и смыслами, которые они хотели передать этой работой.

"Можно ли представить более атмосферное место для премьеры "Зірочка палай", чем Киевский планетарий? Под звездным небом, среди света далеких галактик, эта песня зазвучала еще более особенно. Пусть каждый, кто ее услышит, засияет еще ярче. Ведь сколько талантов мир так и не увидел лишь потому, что кто-то в них не поверил. Но помните - вашей собственной веры уже достаточно. А если еще сомневаетесь — просто включайте "Зірочка палай", — поделилась Тринчер.

Анна Трінчер представила новий трек у Планетарії - фото
Анна Тринчер удивила презентацию трека. Фото: пресс-служба

Кроме того, во время презентации певица устроила благотворительный аукцион — розыгрыш звезды за донат, которую победитель мог назвать в свою честь. Вырученные средства направлены на поддержку Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора".

Анна Трінчер влаштувала аукціон на прем'єрі пісні - фото
Аукцион во время премьеры. Фото: пресс-служба

Напомним, известный украинский хореограф поразил поклонников своим последним танцем. А также мы писали, что Дженнифер Лопес вместе с дочкой удивила появлением на премьере в Нью-Йорке.

Анна Тринчер украинские звезды песня певица Премьера
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16:12 Шуба, Louis Vuitton и биткойны — декларация вице-мэра Одессы

16:07 Рютте ответил на идею Мелони защитить Украину 5-й статьей НАТО

15:40 Увольнение Бондаренко — Кличко может изолировать депутатов Удара

15:35 В Татарбунарах на Одесчине зафиксировали бешенство

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:30 Богач в 19 лет — кто самый молодой миллиардер мира

15:15 Дышать полной грудью — минимальная высота потолка для комфорта

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