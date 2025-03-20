Мертвий півень та Юрій Іздрик представили пісню Страх — відео

Гурт "Мертвий півень" та Юрій Іздрик. Фото: пресслужба

Український гурт "Мертвий півень" та поет Юрій Іздрик потішили шанувальників спільною роботою. Вперше за роки багатолітньої дружби музиканти та автор створили власну пісню.

Нову композицію та кліп до неї артисти представили на YouTube.

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У колаборації гурт поклав музику на вірші поета Genius loci, так утворила прониклива музична композиція "Страх". Ба більше, Іздрик також заспівав разом із колективом.

"Пісня "Страх" виникла в період гастролей "Мертвого півня" як рефлексія на концертні пригоди групи. Це портрет мандрівних музик на всі часи у візії кращого українського поета сучасності. Страх, у цьому випадку — це основний каталізатор і мотивація для них. У відео смислове навантаження ще більш розширене — ми бачимо зловісні фобії і символи, картину непростого буття музикантів", — розповідають про прем'єру артисти.

Юрій Іздрик та "Мертвий півень". Фото: пресслужба

Шанувальники у захваті від прем'єри та очікують на подальшу співпрацю "Мертвого півня" з Іздриком. Як повідомили артисти, у фанів ще буде можливість почути їх разом знову. Нові пісні на вірші Іздрика, у тому числі спільно з поетом, "Мертвий Півень" планує видати повноформатним альбомом.

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