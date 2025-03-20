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Гурт "Мертвий півень" довів до мурах піснею на вірші Іздрика

20 березня 2025 14:22
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Мертвий півень та Юрій Іздрик представили пісню Страх — відео
Гурт "Мертвий півень" та Юрій Іздрик. Фото: пресслужба
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Український гурт "Мертвий півень" та поет Юрій Іздрик потішили шанувальників спільною роботою. Вперше за роки багатолітньої дружби музиканти та автор створили власну пісню.

Нову композицію та кліп до неї артисти представили на YouTube

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"Мертвий півень" та Юрій Іздрик запрем'єрили пісню "Страх"

У колаборації гурт поклав музику на вірші поета Genius loci, так утворила прониклива музична композиція "Страх". Ба більше, Іздрик також заспівав разом із колективом.

"Пісня "Страх" виникла в період гастролей "Мертвого півня" як рефлексія на концертні пригоди групи. Це портрет мандрівних музик на всі часи у візії кращого українського поета сучасності. Страх, у цьому випадку — це основний каталізатор і мотивація для них. У відео смислове навантаження ще більш розширене — ми бачимо зловісні фобії і символи, картину непростого буття музикантів", — розповідають про прем'єру артисти.

Гурт Мертвий півень та поет Юрій Іздрик - фото
Юрій Іздрик та "Мертвий півень". Фото: пресслужба

Шанувальники у захваті від прем'єри та очікують на подальшу співпрацю "Мертвого півня" з Іздриком. Як повідомили артисти, у фанів ще буде можливість почути їх разом знову. Нові пісні на вірші Іздрика, у тому числі спільно з поетом, "Мертвий Півень" планує видати повноформатним альбомом.

Раніше ми писали, що Макс Барських презентував перший сингл з нового альбому та підкреслив важливість ментального здоров'я. Також стало відомо, що СБУ повідомила про підозру відомому пропагандисту.

Мертвий Півень українські зірки пісня Прем'єра Юрій Іздрик

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14:55 Київський КПК розвиває сегмент б’юті-боксів для e-commerce

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

14:43 Загрожує багатьом українцям — за що штрафують на 17 000 грн

14:39 Робота під час воєнного стану — хто позбавлений права звільнитись

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