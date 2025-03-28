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Відомий український хореограф приголомшив своїм останнім танцем

28 березня 2025 12:25
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Олександр Лещенко приголомшив танцювальною постановкою — відео
Олександр Лещенко. Фото: пресслужба
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Український хореограф Олександр Лещенко довів до мурах своєю новою танцювальною постановкою. У свій день народження артист представив емоційний номер, який назвав кульмінацією своєї кар'єри.

Відео хореограф поділився на YouTube.

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27 березня танцюрист відсвяткував свій 36-й день народження. В особливий день Олександр вирішив здивувати шанувальників своїм танцем та висловити глибоку подяку тим, хто вплинув на його кар'єру і життя.

"Мені 36. Можна сказати, що я вже завершую свій творчий шлях як танцівник. Це відео — моє послання вдячності всім моїм вчителям, без яких не було б мене такого, яким я є сьогодні. Я хочу сказати "дякую" за вашу віру, терпіння і любов до мистецтва. Вони не просто навчили мене техніки, вони показали, як важливо залишатися вірним собі і своєму мистецтву. Це не просто відео, це моя історія як танцівника", — розповів Лещенко.

Український хореограф Олександр Лещенко - фото
Хореограф Олександр Лещенко. Фото: пресслужба

Окрім того, своїм танцем хореограф хотів закликати підтримувати українське мистецтво, яке навіть у складні часи продовжує розвиватися та дивувати публіку.

"Ми живемо в часи, коли кожен день стає випробуванням для нашої нації. Війна змінює наш світ, вона вносить біль і розпач, але водночас відкриває нові горизонти для нашого єднання. І саме в такі моменти важливо не лише тримати зброю, а й берегти нашу культуру, наше мистецтво, наші традиції. Адже творчість — це той невидимий щит, який захищає душу народу", — поділився Олександр.

Нагадаємо, гурт "Мертвий півень" довів до мурах першою піснею з Іздриком. Також ми писали, що Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від російського обстрілу.

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13:37 У Харкові судили жінку, яка зарізала чоловіка через ревнощі

13:31 У поліції пояснили перевірку на території Києво-Печерської лаври

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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