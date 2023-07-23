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Анна Трінчер зізналася, чи жалкує про збільшення грудей

23 липня 2023 10:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анна Трінчер зізналася, чи жалкує про збільшення грудей
Блогерка та співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Півтора роки тому співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер збільшила груди. За словами Анни, вона не жалкує про своє рішення.

Про це Анна розповіла на своїй сторінці у Instagram.

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У січні 2022 року Анна збільшила груди. Зірка говорить, що не розуміє людей, які з осудом ставляться до тих, хто наважився на пластичну хірургію.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Ця операція дуже додала мені впевненості, сексуальності, дорослості. В мене широкі бедра, і мені завжди не вистачало "балансу" зверху. Саме моя операція пройшла ідеально, реабілітація не була складною, через місяць після операції я вже бачила результат і була дуже задоволена. На радощах я пішла купляти гарну білизну, сукні, топи, викинула незручні ліфи зі здоровенним пушапом і кісточками, в яких влітку ходити — жах. Я дуже рада, що вирішила зробити цей крок. Шрами. Вони є, маленькі і майже не помітні. Я їх не соромлюсь, а навпаки, це нагадування мені про мою сміливість і трансформацію! Розмір. Ідеальний! Я дуже рада, що послухалась хірурга, в мене пропорційний, натуральний розмір, ідеальна форма, не більше не менше. Чи хочу я більше — однозначно ні", — розповіла зірка.

Анна порадила, подумати перед тим, як робити мамопластику, здати усі необхідні аналізи, не нехтувати реабілітаційним періодом (це ледь не найважливіше), дотримуватися порад лікаря, не економити на ньому. Анна переконана, що краще назбирати грошей і зробити пізніше, "ніж вам надують дві кульки, які дивляться в різні боки, і ви будете жалкувати". Зірка порадила віднесіться до цього максимально відповідально.

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розповіла про те, що в неї почалися ускладнення після операції на зуби, тому їй доводиться переносити свої концерти.

Раніше чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен та блогер Олександр Волошин, разом з репером ХАСом презентував відео на спільний трек "Сонце".

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