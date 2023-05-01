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Не знає елементарного: Трінчер зганьбилась в етері телешоу

1 травня 2023 15:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Не знає елементарного: Трінчер зганьбилась в етері телешоу
Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українські знаменитості продовжують тішити глядачів у новому розважально-пізнавальному телешоу "Я люблю Україну". Гостями сьомого випуску стали Павло Зібров, Мішель Андраде, Костя Трембовецький та Анна Трінчер. Остання неабияк здивувала зіркових колег та глядачів. 

Випуск доступний на YouTube-каналі "Я люблю Україну".

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Чим шокувала Трінчер

Під час одного з конкурсів знаменитості повинні були відповісти на запитання, тримаючи в руках коробку. Тільки коли зірка дає правильну відповідь, вона зможе передати її наступному гравцю.

Коли коробка опинилась в руках Анни Трінчер, співачка розгубилась. 21-річна артистка не змогла відповісти на запитання, коли Україна здобула Незалежність. З десятиліттям вона вгадала, але рік не назвала. А дату назвала 31, втім із місяцем не визначилася. Насправді відповідь була простою — 24 серпня 1991 року.

Фрагмент у відео з 46:41

На думку Трінчер, на купюрі 5 гривень зображений письменник Іван Франко (він на 20 грн), а не полководець Богдан Хмельницький. Не змогла Анна назвати і як називається парламент України (Верховна Рада). Втім, передати коробку Трінчер таки вдалося, коли вона згадала, що колядки виконують на Різдво. 

В іншому конкурсі молода співачка зібралась та реабілітувалась, та правильно відповівши на численні запитання зі шкільної програми.

Реакція соцмереж

Здебільшого, Трінчер здивувала глядачів своїми відповідями. Втім, знайшлись й ті, хто впевнені — Анна просто розгубилась. То ж думки в коментарях розділилися. 

  • Аня просто кринж! Усі інші супер
  • На Трінчер моментами неможливо дивитися. Не знати День Незалежності...
  • Трінчер каже, що ЗНО з історії здала на 180, а дату Незалежності України не знає
  • Захейтили Трінчер ні за що. Нормально себе поводила, грала непогано, ну забула трохи дату. Людям дай аби тільки щось ляпнуть погане про людину, бісять такі душні праведники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на шоу "Я люблю Україну" Володимир Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Наді Дорофєєвої та її бойфренда Міші Кацуріна. Також ми розповідали, як Анна Трінчер відходила  від наркозу після п'ятигодинної операції.

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