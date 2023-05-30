Олександр Волошин чоловік Анни Трінчер здійснив мрію всього її життя

Чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя
Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер здивувала розкішним подарунком від чоловіка Олександра Волошина. За словами Анни, коханий здійснив її заповітну мрію.
Фото подарунка Анна показала на своїй сторінці у Instagram.
Мріям притаманно здійснюватися
Чоловік артистки порадував її люксовим автомобілем та великим букетом троянд. Співачка не стримувала емоцій та розцілувала обранця в салоні.
"Маленьке щасливе котеня. Мрія всього мого життя з самого дитинства дивилась фільми про принцес і хотіла, щоб колись до мене теж приїхав принц і привіз коня для мене…мріям притаманно здійснюватись, якщо в них сильно вірити. Дякую, коханий, за те, що робиш мене щасливою. Дуже дуже тебе кохаю!" — підписала фото співачка.
Не всі фоловери зірки розділили її радість. Дехто зазначив, що коштовні подарунки сьогодні не на часі.
"Це чудово, вітаю, але було б гарно, якби ще до цієі красивої машини показали скромненьку машинку для військових тисяч за 7 від вашої родини, тоді б ми щиро пораділи теж".
"Мрію про те, щоб Херсон вистояв, а Нову Каховку звільнили. Хочу бути рада за вас, але не можу, поки не настане мир. Це показуха, вона не тішить, тільки додає роздратування. Молодець, подарив коханній машину, а далі що?" — пишуть підписники Анни Трінчер.
Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розповіла про те, що в неї почалися ускладнення після операції на зуби, тому їй доводиться переносити свої концерти.
Раніше чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен та блогер Олександр Волошин разом з репером ХАСом презентував відео на спільний трек "Сонце".