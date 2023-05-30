Олександр Волошин чоловік Анни Трінчер здійснив мрію всього її життя

Анна Трінчер з чоловіком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер здивувала розкішним подарунком від чоловіка Олександра Волошина. За словами Анни, коханий здійснив її заповітну мрію.

Фото подарунка Анна показала на своїй сторінці у Instagram.

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Мріям притаманно здійснюватися

Чоловік артистки порадував її люксовим автомобілем та великим букетом троянд. Співачка не стримувала емоцій та розцілувала обранця в салоні.

"Маленьке щасливе котеня. Мрія всього мого життя з самого дитинства дивилась фільми про принцес і хотіла, щоб колись до мене теж приїхав принц і привіз коня для мене…мріям притаманно здійснюватись, якщо в них сильно вірити. Дякую, коханий, за те, що робиш мене щасливою. Дуже дуже тебе кохаю!" — підписала фото співачка.

Не всі фоловери зірки розділили її радість. Дехто зазначив, що коштовні подарунки сьогодні не на часі.

"Це чудово, вітаю, але було б гарно, якби ще до цієі красивої машини показали скромненьку машинку для військових тисяч за 7 від вашої родини, тоді б ми щиро пораділи теж".

"Мрію про те, щоб Херсон вистояв, а Нову Каховку звільнили. Хочу бути рада за вас, але не можу, поки не настане мир. Це показуха, вона не тішить, тільки додає роздратування. Молодець, подарив коханній машину, а далі що?" — пишуть підписники Анни Трінчер.

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розповіла про те, що в неї почалися ускладнення після операції на зуби, тому їй доводиться переносити свої концерти.

Раніше чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен та блогер Олександр Волошин разом з репером ХАСом презентував відео на спільний трек "Сонце".