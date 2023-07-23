Анна Тринчер призналась, сожалеет ли об увеличении груди

Блоггерша и певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Полтора года назад певица, актриса и блогер Анна Тринчер увеличила грудь. По словам Анны, она не сожалеет о своем решении.

Об этом Анна рассказала на своей странице в Instagram.

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Идеальный размер

В январе 2022 года Анна увеличила грудь Звезда говорит, что не понимает людей, которые с осуждением относятся к тем, кто отважился на пластическую хирургию.

"Эта операция очень добавила мне уверенности, сексуальности, взрослости. У меня широкие бедра, и мне всегда не хватало "баланса" сверху. Именно моя операция прошла идеально, реабилитация не была сложной, через месяц после операции я уже видела результат и была очень довольна. На радостях я пошла покупать хорошее белье, платья, топы, выбросила неудобные лифы со здоровенным пушапом и косточками, в которых летом ходить — ужас. Я очень рада, что решила сделать этот шаг. Шрамы. Они есть, маленькие и почти незаметные. Я их не стыжусь, а наоборот, это напоминание мне о моей смелости и трансформации! Размер. Идеален! Я очень рада, что послушалась хирурга, у меня пропорциональный, натуральный размер, идеальная форма, не больше, не меньше. Хочу ли я больше — однозначно нет", — рассказала звезда.

Анна посоветовала подумать перед тем, как делать маммопластику, сдать все необходимые анализы, не пренебрегать реабилитационным периодом (это едва ли не самое важное), следовать советам врача, не экономить на нем. Анна убеждена, что лучше накопить денег и сделать позже, "чем вам надувают два шарика, которые смотрят в разные стороны, и вы будете сожалеть". Звезда посоветовала отнестись к этому максимально ответственно.

Напомним, певица Анна Тринчер рассказала о том, что у нее начались осложнения после операции на зубы, поэтому ей приходится переносить свои концерты.

Ранее муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен и блогер Александр Волошин вместе с рэпером ХАСом представил видео на совместный трек "Солнце".