"Антитіла" двома мовами презентували саундтрек до відеогри про військовий дрон

Гурт "Антитіла". Фото: google.com

Гурт "Антитіла" презентував двомовний саундтрек до гри-симулятора Death From Above про військовий дрон. За словами музикантів, пісня перенесе слухачів у світ бойових дій та небезпеки.

Відео на англійську та українську версії саундтреку доступні на YouTube-каналі гурту.

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Подробиці

За словами учасників гурту "Антитіла", музичний стиль пісні Death from Above (українською — "Мій сокіл") відрізняється від попередніх композицій і є одним з найважчих у їхньому репертуарі.

У відеокліпі до обох версій пісень музиканти зображають бойові дії, ситуації, з якими справді зустрічаються наші військові на передовій, але в анімованій формі. Вороги зображені як орки, свині та фактично нелюдські створіння.

Ця символіка підкреслює глибокий зміст відео, де український пілот та оператор дрону, знищують ворога, який уособлює загрозу для свободи та незалежності.

"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри — ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп’ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", — прокоментували співпрацю з геймерами музиканти.

Про гру

Суть гри Death From Above полягає в тому, що гравець може керувати по черзі як самим оператором дрона, маневруючи цим персонажем в тилу ворога, так і безпосередньо безпілотним літальним апаратом, атакуючи ним ворожі позиції, знищуючи війська, танки та інші сили ворога. Цей баланс між позиціонуванням і боєм створює напружений ігровий процес, оскільки оператор просувається далі на окуповану територію, відвойовуючи землю, вузли зв’язку та усе майно, яке колись було викрадено з території України.

70 % виручених коштів від продажу гри, будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та закупівлю дронів, що допомагають ефективніше вести бій та захищатись від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" відкрив продаж квитків на концерт у Криму: де та коли буде виступ. Також ми розповідали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції.