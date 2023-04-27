Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гурт "Антитіла" відкрив продаж квитків на концерт в Криму: де та коли буде виступ arrow

Гурт "Антитіла" відкрив продаж квитків на концерт в Криму: де та коли буде виступ

27 квітня 2023 09:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт "Антитіла" відкрив продаж квитків на концерт в Криму: де та коли буде виступ
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт "Антитіла" оголосив дату свого першого концерту за тривалий час в поки що окупованому Криму. Музиканти визначились з містом та датою майбутнього виступу.

Про це гурт повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Де відіграють концерт "Антитіла"

Музиканти відкрили передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. Воно пройде за добу до святкування Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард".

"З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями", — повідомили музиканти. 

"Антитіла" впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті й прикрасимо сучасною українською музикою усе південне узбережжя Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції. Також ми розповідали, що за день до першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", 8 травня, гурт "Антитіла" виступить на сцені Містечка Євробачення в англійському Ліверпулі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB