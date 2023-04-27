Гурт "Антитіла" відкрив продаж квитків на концерт в Криму: де та коли буде виступ

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official

Гурт "Антитіла" оголосив дату свого першого концерту за тривалий час в поки що окупованому Криму. Музиканти визначились з містом та датою майбутнього виступу.

Про це гурт повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Де відіграють концерт "Антитіла"

Музиканти відкрили передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. Воно пройде за добу до святкування Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард".

"З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями", — повідомили музиканти.

"Антитіла" впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті й прикрасимо сучасною українською музикою усе південне узбережжя Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції. Також ми розповідали, що за день до першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", 8 травня, гурт "Антитіла" виступить на сцені Містечка Євробачення в англійському Ліверпулі.