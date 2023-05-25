"Антитіла" на двух языках презентовали саундтрек к видеоигре о военном дроне

Группа "Антитіла". Фото: google.com

Группа "Антитіла" презентовала двуязычный саундтрек к игре-симулятору Death From Above о военном дроне. По словам музыкантов, песня перенесет слушателей в мир боевых действий и опасности.

Видео на английскую и украинскую версии саундтрека доступны на YouTube канале группы.

Читайте также:

Подробности

По словам участников группы "Антитіла", музыкальный стиль песни Death from Above (на украинском — "Мій сокол") отличается от предыдущих композиций и является одним из самых тяжелых в их репертуаре.

В видеоклипе к обеим версиям песен музыканты изображают боевые действия, ситуации, с которыми действительно встречаются наши военные на передовой, но в анимированной форме. Враги изображены как орки, свиньи и фактически бесчеловечные создания.

Эта символика подчеркивает глубокое содержание видео, где украинский пилот и оператор дрона уничтожают врага, олицетворяющего угрозу свободе и независимости.

"Когда IT-компания из Германии попросила нас создать песню для игры — мы заинтересовались, потому что и сами любим компьютерные игры. Когда нам сказали, что игроки будут перевоплощаться в украинских пилотов-операторов беспилотников и уничтожать врага сверху, когда мы узнали, что 70% дохода пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, у нас не было сомнений, участвовать ли в этом", — прокомментировали сотрудничество с геймерами музыканты.

Об игре

Суть игры Death From Above состоит в том, что игрок может управлять поочередно как самим оператором дрона, маневрируя этим персонажем в тылу врага, так и непосредственно беспилотным летательным аппаратом, атакуя им вражеские позиции, уничтожая войска, танки и прочие силы врага. Этот баланс между позиционированием и боем создает напряженный игровой процесс, поскольку оператор продвигается дальше на оккупированную территорию, отвоевывая землю, узлы связи и все имущество, когда-то похищенное с территории Украины.

70% вырученных средств от продажи игры будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины и закупку дронов, помогающих эффективнее вести бой и защищаться от вражеских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" открыла продажу билетов на концерт в Крыму: где и когда будет выступление. Также мы рассказывали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности громкого инцидента во Франции.