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На життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції

25 квітня 2023 13:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції
Учасники гурту "Антитіла". Фото: Instagram/antytila_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гурт "Антитіла" відіграв благодійний концерт в столиці Франції, Парижі. Повертаючись до України, автобус з музикантами ледь не потрапив у ДТП. Причиною стало псування деталей транспортного засобу невідомими особистостями. 

Подробиці інциденту в Instagram розповів фронтмен гурту Тарас Тополя. 

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Що зробили невідомі

Музикант розповів, що під час виступу гурту "Антитіла" в Парижі хтось викрутив гайки на колесі автобуса українців. Коли весь колектив був у транспорті, яке знаходилось на швидкісному європейському автобані, розгойданим колесом повністю зрізало болти. Колесо, відпавши, зависло на гальмівному диску, нарізаючи металеву стружку.

"Тільки завдяки майстерності водія мікроавтобус з командою в цей момент не перевернувся, і навіть вдало зупинився до подій, які б мали важкі наслідки. В ці моменти ти розумієш, що пильність під час війни не можна послаблювати ніколи, бо ворог може бути всюди", — повідомив Тополя.

Українці викликали дорожні служби, зробили ремонт і оцінку пошкоджень. Були виявлені подряпини під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски й гайки на колесах.

Пошкоджене колесо автобуса гурту "Антитіла". Фото: Instagram/antytila_official

"Не знаємо, кому "дякувати" — сусідам москалям у готелі, які можливо прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "прихильникам" нашої діяльності і творчості в Парижі. Але головне — що все нормально! Все переживемо", — підсумував музикант. 

В коментарях шанувальники та підписники гурту "Антитіла" висловили своє занепокоєння за музикантів.

  • Це замах на вбивство! Не залишайте без уваги, хай французи роззують очі 
  • Тримайтеся, і лишайте бус під охороною
  • Будьте обережними і обачними. Перед виїздом перевіряйте справність авто. Слава Богу, що все гарно скінчилось. Чекаємо на нові потужні пісні

Нагадаємо, раніше ми писали, що за день до першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", 8 травня, гурт "Антитіла" виступить на сцені Містечка Євробачення в англійському Ліверпулі. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" записав саундтрек до відеогри про військовий дрон.

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