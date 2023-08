Аріана Гранде готується до 10-річчя релізу першого альбому: фанатів чекають подарунки

Американська співачка Аріана Гранде. Фото: Instagram/arianagrande

За кілька днів, дебютному альбому американської співачки Аріани Гранде, Yours Truly, виповниться 10 років. Титулована артистка планує з розмахом відсвяткувати ювілей та підготувала чимало подарунків для шанувальників.

Про це повідомляє видання Billboard.

Подробиці святкування

Урочистості розпочалися сьогодні, 25 серпня, з випуску делюксової цифрової версії Yours Truly, а також нещодавно записаних живих виступів Honeymoon Avenue і Daydreamin. Гранде також звернулася до своїх шанувальників та уточнила, що цифровий випуск альбому міститиме London Live та оновлені версії пісень.

"Я не можу дочекатися, поки ви їх почуєте. Це був такий цілющий і особливий проєкт", — зазначила 30-річна титулована артистка.

Святкування продовжиться у суботу: Гранде представить першу частину запитань і відповідей, а також капсулу з унікальними товарами, а в неділю відбудеться живе виконання Baby I.

Вже в понеділок, 28 серпня, вийде друга частина запитань і відповідей. У вівторок відбудуться ще два живі виступи: Tattooed Heart і Right There. І нарешті, у середу, 30 серпня, коли виповниться 10 років від дати виходу альбому, Аріана наживо виконає The Way, її дует зі своїм покійним колишнім бойфрендом Маком Міллером.

Оригінальний альбом Yours Truly, випущений 30 серпня 2013 року на Republic Records, ознаменував офіційний вихід Гранде у світ музики, оскільки до того вона була відома лише своїми ролями у фільмі Nickelodeon Victorious, його додатковому випуску Sam & Cat і Broadway 13.

Дебютний альбом Аріани Гранде. Фото: Yours Truly

