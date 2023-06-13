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Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

13 червня 2023 09:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати
Співак приховує обличчя. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Виконавець хіта "Пьяное солнце", співак Микита Алєксєєв (Alekseev), розповів про спробу росіян дискредитувати його. Від імені 30-річного артиста невідомі опублікували нову композицію, до якої Микита не має жодного відношення. 

Про це співак повідомив в сторіз свого Instagram.

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Подробиці 

Алєксєєв розповів, що на його сторінках на офіційних стримінгових платформах, а саме Spotify, Apple Music, YouTube Music, з’явився російськомовний трек під його сценічним іменем. Нікіта зазначив, що від початку повномасштабної війни він відмовився від релізів нових пісень державною мовою країни-терориста. 

"Моє сценічне ім’я — це зареєстрована торгова марка. Тому подібні дії щодо його використання є незаконними. Ми будемо реагувати на них відповідно до чинного законодавства", — прокоментував Микита. 

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel
Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Alekseev зустрів день народження під час повітряної тривоги. Також ми розповідали, що Микита Алєксєєв звинуватив мера Києва Віталія Кличка та його команду.

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