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Кохання живе два роки: Аріана Гранде розлучається з чоловіком

18 липня 2023 15:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кохання живе два роки: Аріана Гранде розлучається з чоловіком
Співачка Аріана Гранде чоловіком. Фото: instagram.com/daltonfuckingomez/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Аріана Гранде та чоловік Далтон Гомес розлучаються. Екскохані роз'їхалися ще у січні 2023 року.

Про це пише Daily Mail.

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Шлюб не склався

Аріана видалила з Instagram усі романтичні фотографії свого весілля, яке відгуляла у травні 2021 року.

"Аріана і Далтон не мають нічого, крім поваги один до одного. Вони все ще друзі і хочуть залишатися такими й надалі. Між ними не було ні зради, ні образ, шлюб просто не склався. Такі речі трапляються", — розповілo джерело близьке до пари.

Прес-секретар Аріани підтвердив цю новину.

Днями 30-річну Аріану бачили на Вімблдоні без обручки.

Інсайдер стверджував, що пара намагалася помиритися два місяці тому, але це "не вдалося". Гомес прилетів до Лондона в січні в останній спробі врятувати шлюб пари — відвідав свою дружину на знімальному майданчику Wicked, але це "не спрацювало", повідомляє PageSix. Пару бачили разом за млинцями у столиці Великобританії.

"У Аріани та Далтона вже кілька місяців є проблеми", — повідомило джерело Us Weekly у понеділок.

У середині травня 2021 року Аріана та Далтон, 27-річний ріелтор елітної нерухомості, одружилися у її будинку в Монтесіто вартістю 6,75 мільйона доларів.

Аріана була зайнята зйомками мюзиклу Wicked у Великобританії з грудня 2022 року.

 

Джерело повідомило, що Аріана і Далтон мали "проблеми до того, як вона почала зйомки".

Актриса та ріелтор досі регулярно "спілкуються" по телефону та "залишаються друзями".

Аріана та Далтон почали зустрічатися в січні 2020 року. За п'ять днів до Різдва 2020 року Аріана розповіла, що вони з Далтоном заручилися. У травні 2023 року Аріана відзначила дворічну річницю весілля.

Раніше бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

Співак Володимир Дантес повідомив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це не було співпадінням.

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