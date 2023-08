Ариана Гранде готовится к 10-летию релиза первого альбома: фанатов ждут подарки

Американская певица Ариана Гранде. Фото: Instagram/arianagrande

Через несколько дней дебютному альбому американской певицы Арианы Гранде Yours Truly исполнится 10 лет. Титулованная артистка планирует с размахом отпраздновать юбилей и подготовила много подарков для поклонников.

Об этом сообщает издание Billboard.

Подробности празднования

Торжества начались сегодня, 25 августа, с выпуска делюксовой цифровой версии Yours Truly, а также недавно записанных живых выступлений Honeymoon Avenue и Daydreamin. Гранде также обратилась к своим поклонникам и уточнила, что цифровой выпуск альбома будет содержать London Live и обновленные версии песен.

"Я не могу дождаться, пока вы их услышите. Это был такой целебный и особенный проект", — отметила 30-летняя титулованная артистка.

Празднование продолжится в субботу: Гранде представит первую часть вопросов и ответов, а также капсулу с уникальными товарами, а в воскресенье состоится живое исполнение Baby I.

Уже в понедельник, 28 августа, выйдет вторая часть вопросов и ответов. Во вторник состоятся еще два живых выступления: Tattooed Heart и Right There. И наконец, в среду, 30 августа, когда исполнится 10 лет с даты выхода альбома, Ариана вживую исполнит The Way, ее дуэт со своим покойным бывшим бойфрендом Маком Миллером.

Оригинальный альбом Yours Truly, выпущенный 30 августа 2013 года на Republic Records, ознаменовал официальный выход Гранде в мир музыки, поскольку до этого она была известна своими ролями в фильме Nickelodeon Victorious, его дополнительном выпуске Sam & Cat и Broadway 13.

Дебютный альбом Арианы Гранде. Фото: Yours Truly

Дебютный альбом Арианы Гранде. Фото: Yours Truly