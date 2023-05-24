Арнольд Шварценеггер показав позашлюбного сина

Арнольд Шварценеггер вийшов на червону доріжку з позашлюбним сином
Актор Арнольд Шварценеггер завітав на прем'єру нового серіалу. Серед гостей був і його позашлюбний син Джозеф Баена.
Фото з червоної доріжки Джозеф опублікував на своїй сторінці у Instagram.
Арнольд Шварценеггер представив новий серіал "Фубар", в якому зіграв головну роль. Підтримати батька під час прем'єри завітав його позашлюбний син, Джозеф Баена.
За сюжетом агент ЦРУ збирається вийти на пенсію, але дізнається про сімейний секрет, який змушує його повернутися до роботи і виконати останню місію.
Арнольд Шварценеггер 20 років зраджував своїй дружині з хатньою робітницею. Мілдред Патрісія Баена була практично членом сім'ї.
Джозеф з'явився через місяць після народження молодшого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер. Саме дружина актора перша зрозуміла, що хлопчик, який часто буває в її будинку — син її чоловіка. Незабаром про позашлюбну дитину дізнався чоловік Мілдред.
Після цього шлюб Арнольда Шварценеггера із Марією Шрайвер розпався, він став зближатися з хлопчиком, купив коханці та синові розкішний будинок, допомагав грошима та дарував дорогі подарунки. Наразі Джозеф та Арнольд дуже близькі.
Нагадаємо, у Відні пройшов міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.
Раніше Kalush Orchestra відіграли благодійний тур містами Північної Америки. За океаном музиканти зустрілись не тільки з шанувальниками, але й світовими зірками. Гурт Kalush Orchestra завітав до маєтку відомого голлівудського актора Арнольда Шварценеггера.