Арнольд Шварценеггер показав позашлюбного сина

Син актора Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: Reuters

Актор Арнольд Шварценеггер завітав на прем'єру нового серіалу. Серед гостей був і його позашлюбний син Джозеф Баена.

Фото з червоної доріжки Джозеф опублікував на своїй сторінці у Instagram.

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Арнольд Шварценеггер представив новий серіал "Фубар", в якому зіграв головну роль. Підтримати батька під час прем'єри завітав його позашлюбний син, Джозеф Баена.

Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters

Арнольд Шварценеггер представив новий проект. Фото: Reuters

За сюжетом агент ЦРУ збирається вийти на пенсію, але дізнається про сімейний секрет, який змушує його повернутися до роботи і виконати останню місію.

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: Reuters

Арнольд Шварценеггер 20 років зраджував своїй дружині з хатньою робітницею. Мілдред Патрісія Баена була практично членом сім'ї.

Джозеф з'явився через місяць після народження молодшого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер. Саме дружина актора перша зрозуміла, що хлопчик, який часто буває в її будинку — син її чоловіка. Незабаром про позашлюбну дитину дізнався чоловік Мілдред.

Після цього шлюб Арнольда Шварценеггера із Марією Шрайвер розпався, він став зближатися з хлопчиком, купив коханці та синові розкішний будинок, допомагав грошима та дарував дорогі подарунки. Наразі Джозеф та Арнольд дуже близькі.

Нагадаємо, у Відні пройшов міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.

Раніше Kalush Orchestra відіграли благодійний тур містами Північної Америки. За океаном музиканти зустрілись не тільки з шанувальниками, але й світовими зірками. Гурт Kalush Orchestra завітав до маєтку відомого голлівудського актора Арнольда Шварценеггера.