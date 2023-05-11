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Netflix показав трейлер документального серіалу про Шварценеггера

11 травня 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Netflix показав трейлер документального серіалу про Шварценеггера
Американський актор та політик Арнольд Шварценеггер. Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стрімінгова компанія Netflix анонсувала трисерійний документальний фільм про голлівудського актора, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія, Арнольда Шварценеггера. 

Перший трейлер з’явився на YouTube-каналі відеосервісу.

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Документальний серіал "Арнольд" детально розкаже про життя Шварценеггера: його дитинство, захоплення спортом, змагання бодибілдерів, акторську кар'єру, особисте життя і перехід у політику. Творці проєкту обіцяють показати нові інтерв'ю та архівні кадри, які раніше ніде не публікувалися.

Режисером серіалу про 75-річного Арнольда стала Леслі Чілкотт. Вона працювала над документалками "Чекаючи на Супермена", "Приготуйтеся, буде голосно" та "Незручна правда", яка отримала дві премії "Оскар".

 Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Арнольд Шварценеггер з'явиться у новому бойовику після чотирирічної перерви. Також ми писали, що зірковий зять Шварценеггера, голлівудський актор Кріс Пратт, зізнався, де зустрів його старшу доньку Кетрін та в якому стані він був.

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